RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
"Motivation, es zu versuchen" Mit Updates am Toyota GR Yaris Rally1 greift Sebastien Ogier 2026 wieder an
Red Bull Content Pool

"Motivation, es zu versuchen": Sebastien Ogier greift nach zehntem WRC-Titel

Wird Sebastien Ogier ernsthaft um seinen zehnten Titel in der Rallye-WM kämpfen? Vor Beginn der "Monte" rechnet der Toyota-Fahrer mit herausfordernder Saison

Wenige Stunden, nachdem er im November 2025 mit seinem neunten Titelgewinn in der Rally-Weltmeisterschaft (WRC) mit Sebastien Loeb gleichgezogen hatte, wurde Sebastien Ogier bereits mit Fragen zur Möglichkeit eines zehnten Titels im Jahr 2026 konfrontiert.

Jetzt, rund zwei Monate später, schickt sich Ogier an, die am Wochenende auf dem Programm stehende Rallye Monte-Carlo zum elften Mal in seiner Karriere zu gewinnen. Es wäre für den 42-jährigen Franzosen in Diensten von Toyota der Grundstein für einen möglichen zehnten WRC-Titel.

Ogier geht in die Saison 2026 nach der wohl besten Saison seiner Karriere an. Trotz seiner Entscheidung, 2025 nur eine Teilzeitsaison zu fahren und drei Rallyes auszulassen, wurde er zum neunten Mal Weltmeister. Ogier und Beifahrer Vincent Landais erzielten sechs Saisonsiege und beendeten zehn ihrer elf Rallyes auf dem Podium, womit sie Toyota-Teamkollege Elfyn Evans den WM-Titel mit vier Punkten Vorsprung entrissen.

In diesem Jahr hat Ogier angekündigt, nur an zehn der 14 Saisonstationen im WRC-Kalender 2026 teilzunehmen. Er wird also eine Rallye weniger fahren als 2025. Aber angesichts seiner starken Form tippen viele darauf, dass er abermals um den WM-Titel mitfahren wird.

"Ich denke, es war von außen ziemlich deutlich zu sehen, aber aus meiner eigenen Perspektive war [2025] definitiv eine der stärksten Saisons meiner Karriere. Deshalb denke ich, dass ich das würdigen und mit dem, was wir im vergangenen Jahr erreicht haben, zufrieden sein müssen", sagt Ogier gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

"Jetzt fragen mich alle nach dem zehnten Titel, bla, bla, bla. Aber die Wahrheit ist, dass ich weiß, es wird nicht einfach, diese Leistung zu wiederholen. Mal sehen, ich kann es nur versuchen. Ich habe immer noch das gleiche gute Team um mich herum und ich habe immer noch die Motivation, es zu versuchen. Also schauen wir mal", so Ogier.

Die Rallye-WM wartet in diesem Jahr ohne den zweimaligen Weltmeister Kalle Rovanperä (Wechsel in die Super Formula) und auch ohne den Weltmeister von 2019, Ott Tänak (persönliche Auszeit) auf. Ungeachtet dessen rechnet Ogier mit einer herausfordernden Saison.

Von Ogiers Teamkollege Elfyn Evans wird erwartet, dass er den amtierenden Weltmeister herausfordert. Und Oliver Solberg, Toyota-Neuzugang und WRC2-Champion von 2025, wird von Anfang an hoch gehandelt. Es scheint, dass Hyundai nun eine stärkere Herausforderung für Toyota darstellen wird. Der koreanische Hersteller hat versucht, seine Probleme mit dem i20 N Rally1 zu beheben.

Allerdings ist auch Toyota in der Winterpause nicht untätig geblieben. Der japanische Hersteller hat weitere Upgrades für seinen alles überragenden GR Yaris vorgenommen. Für das Auto ist 2026 das letzte Jahr im Homologationszyklus. Die vorgenommenen Upgrades konzentrieren sich auf die Federung und einen neuen Heckflügel.

Auf die Frage, ob er überrascht sei, dass Toyota das Auto für 2026 nochmals überarbeitet hat, antwortet Ogier: "Das ist überall der Schlüssel zum Erfolg. Wir arbeiten weiter daran, das zu verbessern, was im vergangenen Jahr bereits gut und stark war. In diesem Sport gilt: Wenn man sich nicht ständig weiterentwickelt, fällt man zurück. Deshalb gibt es nie Zeit zum Ausruhen."

"Ich mag diese Mentalität. Das war während meiner gesamten Karriere mein Ansatz. Mal sehen, wie die Konkurrenz dieses Jahr aussieht, aber wir erwarten auf keinen Fall, dass es einfach wird. Ich denke, Hyundai wird motiviert sein, eine bessere Saison als im vergangenen Jahr zu fahren. Wir müssen also auf jeden Fall unser Bestes geben, um vorne zu bleiben", sagt der neunmalige und amtierende Rallye-Weltmeister.

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

WRC Monte-Carlo: Nach SP3

Solberg führt bei Eis, Schnee und Nebel

Bei extrem tückischen Bedingungen auf der ersten Etappe der "Monte" behält Toyota-Neuzugang Oliver Solberg trotz "hundert Beinahe-Abflügen" kühlen Kopf. Keferböck/Minor auf Platz 19 der RC2 liegend bei den WRC Masters in Führung.

Neunter WM-Titel und dann?

Ogier enthüllt seinen WRC-Plan für 2026

Sebastien Ogier spricht offen über seine Zukunft nach WM-Titel Nummer neun - Seine Entscheidung für 2026 fällt klar aus - Familienzeit gewinnt an Bedeutung.

News aus anderen Motorline-Channels:

BEV-Anteil 20,4 Prozent bei Hyundai

Hyundai: Elektro-Ausblick und -Rückblick

Die stärkste Asiamarke in Österreich will auch 2026 ihre Position verteidigen. Neue Elektroautos wie Staria EV und Ioniq 3 sollen dabei helfen. Derzeit hält man Platz 7 in der Neuzulassungsstatistik.

Super spannend, dieses Fordfolio

Im Test: Ford Tourneo Courier & Tourneo Custom

Ein E-Auto ist nicht familientauglich? Dann lernen Sie doch mal die jüngsten Mitglieder der elektrischen Ford Flotte kennen! Wir starten mit den Großraumlimousinen E-Tourneo Courier und E-Tourneo Custom.

Mehr Gelände wagen

Test: Toyota Hilux GR Sport

Im Kern ganz der Alte, haucht Hybrid-Power und GR-Auftreten dem Hilux eine ungeahnte Leichtigkeit ein. Das hat natürlich seinen Preis.

Der importierte Patriotismus

Helden auf Rädern: Pontiac Le Mans

Die Beschneidung des Le Mans zu einem fragwürdigen Menü aus deutschen und koreanischen Zutaten steht sinnbildlich für den Niedergang von Pontiac an sich. Im Rahmen der Vereinheitlichung bleibt oft zu viel auf der Strecke.

Weitere Artikel:

WRC Monte-Carlo: Nach SP3

Solberg führt bei Eis, Schnee und Nebel

Bei extrem tückischen Bedingungen auf der ersten Etappe der "Monte" behält Toyota-Neuzugang Oliver Solberg trotz "hundert Beinahe-Abflügen" kühlen Kopf. Keferböck/Minor auf Platz 19 der RC2 liegend bei den WRC Masters in Führung.

Neues Auto für WRC-Regeln 2027?

M-Sport Ford hat noch nicht entschieden

M-Sport Ford hat noch nicht entschieden, welchen Weg man für das WRC-Reglement 2027 einschlägt - "Wir schauen uns im Moment wirklich alle Optionen an - alles"

Rallye Dakar 2026: Etappe 8

Al-Attiyah behauptet Führung

Saood Variawa (Toyota) erobert Etappensieg knapp vor Henk Lategan (Toyota) - Nasser Al-Attiyah (Dacia) verteidigt Führung, aber Verfolger kommen näher

Motorräder: Irres Dakar-Finale

Brabec verliert Sieg - Benavides triumphiert

Dakar-Thriller bis zur Ziellinie - Ricky Brabec verliert nach einem Navigationsfehler den sicher geglaubten Sieg - Luciano Benavides jubelt mit minimalem Vorsprung