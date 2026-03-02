Motorsport 4 Charity 2026

Am kommenden Wochenende, am Samstag, den 7. März steigt in Pregarten - Selker (Gasthaus Postl) die fünfte Auflage des Events „Motorsport 4 Charity“, mit dem via Mitfahrten Spenden für bedürftige Personen oder Familien aus der Umgebung gesammelt werden. Gefahren wird auf einem Stück einer ehemaligen Sonderprüfung der Jännerrallye, welche zuletzt 2015 befahren wurde.



Für den guten Zweck haben sich zahlreiche „Rallye-Taxilenker“ zur Verfügung gestellt, darunter Tobias Kiesenhofer, Jürgen Pilz, Stefan Kaar, Alexander Baumgartner (im Kultcar VW Käfer), Markus Stockinger (Mazda 2 Proto), Roman Steinbauer (BMW E36 M3), Lukas Wilhelm (Opel Corsa Rally4), Manuel Pilz (Audi S2 quattro), Martin Bachl, Gerhard Fragner (Mazda 323 BG Turbo) oder auch der frühere ARC-Clubmeister Franz Sonnleitner.



Heuer wird für die Familie Huber-Deleja aus St. Georgen am Walde respektive deren 4,5 Jahre alte Tochter Valentina gesammelt. Auf der Facebook-Seite von Motorsport 4 Charity kann man sich über die Details dieser Spendenaktion informieren, die Mitfahrten können über folgenden Link gebucht werden.