RALLYE

Motorsport 4 Charity 2026
Grafik: Motorsport 4 Charity

Rallye-Mitfahrten für den guten Zweck

Auch heuer lädt „Motorsport 4 Charity“ wieder zu einem Rallyetag der besonderen Art: Via „Taxi-Fahrten“ werden Spenden für die kleine Valentina gesammelt…

Noir Trawniczek

Am kommenden Wochenende, am Samstag, den 7. März steigt in Pregarten - Selker (Gasthaus Postl) die fünfte Auflage des Events „Motorsport 4 Charity“, mit dem via Mitfahrten Spenden für bedürftige Personen oder Familien aus der Umgebung gesammelt werden. Gefahren wird auf einem Stück einer ehemaligen Sonderprüfung der Jännerrallye, welche zuletzt 2015 befahren wurde.

Für den guten Zweck haben sich zahlreiche „Rallye-Taxilenker“ zur Verfügung gestellt, darunter Tobias Kiesenhofer, Jürgen Pilz, Stefan Kaar, Alexander Baumgartner (im Kultcar VW Käfer), Markus Stockinger (Mazda 2 Proto), Roman Steinbauer (BMW E36 M3), Lukas Wilhelm (Opel Corsa Rally4), Manuel Pilz (Audi S2 quattro), Martin Bachl, Gerhard Fragner (Mazda 323 BG Turbo) oder auch der frühere ARC-Clubmeister Franz Sonnleitner.

Heuer wird für die Familie Huber-Deleja aus St. Georgen am Walde respektive deren 4,5 Jahre alte Tochter Valentina gesammelt. Auf der Facebook-Seite von Motorsport 4 Charity kann man sich über die Details dieser Spendenaktion informieren, die Mitfahrten können über folgenden Link gebucht werden.

TEC7 ORM: Rebenland Rallye

Südsteirische Vorfreude auf das Vollgas-Feuerwerk

In knapp einem Monat steigt in Leutschach an der Weinstraße die 13. Auflage der Rebenland Rallye / 16 fordernde Prüfungen durch die von Weingärten gesäumte und faszinierende Gegend warten wieder auf die besten Piloten des Landes

ARC Rallye Triestingtal: Bericht

Stohl & Müller gewinnen Triestingtaler Rallye-Festival

Großartiges Comeback des Rallyesports im Triestingtal - zahlreiche Fans genossen bei Kaiserwetter die erste ARC Rallye Triestingtal. Manfred Stohl feiert sein Österreich-Comeback mit einem überlegenem Sieg vor Daniel Mayer und einem starken Max Zellhofer. Luca Pröglhöf gewinnt in der ART2 das Prestige-Duell gegen Marcel Neulinger.

ARC Rallye Triestingtal: Vorschau ZM Racing

Starker Testeinsatz von ZM-Racing

Auf der Nennliste findet man insgesamt fünf Mannschaften die starten werden. Max und Christoph Zellhofer, Klemens Haingartner, Peter Hopf u. Markus Wurz

ARC Rallye Triestingtal: Vorschau Zellhofer

Zellhofer startet Saisonbeginn zum zweiten Mal

Nach der Jännerrallye testet er bei Triestingtal Rallye für Rebenland Rallye - Co-Pilotin ist Anna Maria Seidl, Einsatzfahrzeug wieder der SUZUKI SWIFT ZMX