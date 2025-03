Motorsport 4 Charity am 8. März

Am kommenden Samstag steigt in Selker/Pregarten die vierte Ausgabe der Motorsport 4 Charity-Rallye - Mitfahrten buchen für den guten Zweck.

Bereits zum vierten Mal veranstaltet der Verein „Motorsport 4 Charity“ eine „Rallye der besonderen Art“ - am kommenden Samstag, den 8. März steigt im oberösterreichischen Selker/Pregarten der Event in Zusammenarbeit mit Fam. Postl - Wirt in Selker“, bei dem 19 Rallyeteams am Start sein werden. Das Besondere: Mitfahrten können gebucht werden, der Erlös kommt einer Familie aus der Gemeinde Hagenberg zugute.



Angesagt haben sich bekannte heimische Rallyegrößen wie etwa Ernst Haneder, Rudolf Leitner, Reinhard Frühwald, Markus Stockinger, Jürgen Pilz, Bernd Gebetsberger, Christop Wögerer, Robert Zitta, Robert Klaus, Gerhard Fragner, Daniel Frühwirth, Manuel Moser, Julian Schartmüller, Cihan Akgül sowie Jan Dolzer. Die Mitfahrten können hier gebucht werden: www.etermin.net/MS4C



Die Veranstalter des Charity-Events geben im Folgenden bekannt, warum sie heuer, bei der vierten Ausgabe der Rallye die erwähnte Familie aus Hagenberg unterstützen:

„Es ist die Familie Lengauer aus Hagenberg. Genauer gesagt, geht es um den kleinen Luca. Dieser darf heuer einen ganz besonderen 7. Geburtstag feiern, denn das ist der 08. März, der Tag an dem unsere Charity-Rallye stattfinden wird.

Was ist Luca´s schweres Schicksal?

In der gesamten Schwangerschaft verlief alles ohne Komplikationen oder Auffälligkeiten, sagt Mama Nadine. Jedoch als der kleine Luca auf die Welt kam, wurde schnell klar, dass hier etwas nicht stimmte.

Zuerst wurde diagnostiziert, dass seine Speiseröhre nicht verbunden war und er keinen Mageneingang hatte. Beides wurde zum Glück erfolgreich operiert, jedoch wurde kurz darauf noch festgestellt, dass Luca auch taub ist. Im Laufe der Jahre kamen dann leider noch weitere Diagnosen dazu.

Luca leidet unter dem Usher – und Poretti Boltshausen Syndrom, er ist Autist und die Essstörung (ARFID) macht ihm das Leben auch noch schwer.

Was ist das Usher- bzw. Poretti Boltshauser Syndrom?

Das Usher-Syndrom ist eine Erbkrankheit, die vor allem die sensorischen Systeme betrifft. Es ist gekennzeichnet durch fortschreitendem Sehkraftverlust bis zur Erblindung und unterschiedlichen Graden von Schwerhörigkeit bis zur Taubheit. Das Poretti-Boltshauser-Syndrom ist eine angeborene Störung, bei der Kinder Probleme mit ihrem Gleichgewicht und ihrer Sehkraft haben, sei es in Kombination mit einer Entwicklungsverzögerung oder nicht.

Warum möchten wir diese Familie unterstützen!?

Nachdem wir diese nette Familie kennenlernen durften, war für uns klar, dass wir sie unterstützen möchten. Hut ab, vor ihren unermüdlichen Einsatz, die vielen schlaflosen Nächte und alles was sie Luca ermöglichen. Vor allem, die hochpreisige jedoch sehr effektive „Train-To-Eat“ Akademie, ein 4 Tage Intensivtraining in Kärnten, wo mit viel Herz und Humor Luca die Scheu vor dem Essen genommen wird, ist eine große Bereicherung. Darum möchten wir mit eurer Hilfe, der Familie unter die Arme greifen und Luca den nächsten Aufenthalt in der „Train-To-Eat“ Akademie und vieles mehr ermöglichen.“