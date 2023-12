Auf eine Initiative des Lions Clubs Burg Liechtenstein stellt der Lions Club Mödling am Mittwoch dem 20.12. von 16-21 Uhr seinen Punschstand für einen „Motorsport Punsch“ zur Verfügung.



Der Lions Punschstand befindet sich in Mödling am Schrannenplatz in der Fußgänger Zone gegenüber dem Rathaus.



Die Idee ist, an diesem Tag Motorsport Freunde und Freundinnen zu versammeln, untereinander zu plaudern aber auch – sollte es sich ergeben - für sonstige Besucherinnen und Besucher in Gesprächen den „Motorsport-Virus“ weiterzugeben.



Für das leibliche Wohl wird gesorgt, die alkoholfreie Variante des Punsch heißt an diesem Tag RACING PUNSCH.



Ilka Minor und Cathi Schmidt haben schon zugesagt, werden dabei sein und ausschenken, aber das WICHIGSTE: der Reinerlös wird Andy Hulak übergeben.