Motorsporttalent Lukas Dirnberger ist Racing Rookie 2021

Jürgen Skarwan | 16.08.2021

Lukas führt die Familientradition fort ...

Am 14. August 2021 fand das diesjährige Racing Rookie Finale am Wachauring in Melk statt. Am Ende ganz oben am PodesT: Lukas Dirnberger aus Ottenschlag in Oberösterreich – er ist der Bruder des letztjährigen Gewinners.