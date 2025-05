Mörtl & Schwarz @ Alpenfahrt

Nicht nur die Rallyelegenden und Motorsport-Manager wie Jochen Neerpasch (D), Günther Janger (A), Rauno Aaltonen (SF), Sepp Haider (A), Reinhard Hainbach (D), Gabi Husar (A), Franz Wittmann (A) und Herbert Grünsteidl (A), werden vom 16. bis 18. Mai 2025 beim zweiten Alpenfahrt Revival im Raum Niederösterreich mit dabei sein, sondern es hat noch ein weiteres prominentes Paar seine Zusage gegeben, als Fahrer des Vorausautos in Melk vor dem Feld an den Start zu gehen.



Es ist dies der 54-jährige Kärntner Achim Mörtl, der sowohl zweifacher Rallye-Staatsmeister wurde, aber auch in der Rallye Weltmeisterschaft schöne Erfolge feiern konnte. Ihm zur Seite steht mit dem 57-jährigen Oberösterreicher Sigi Schwarz aus Steyrling beim Alpenfahrt Revival ein absoluter Spitzenbeifahrer, der schon in den späten 1980er Jahre vom Motorsportvirus angesteckt wurde. Die beiden Könner werden im Vorauswagen unterwegs sein und die Fans an den Strecken aufmerksam machen, dass die Rallye in Kürze vorbeikommen wird.



Aber nicht nur die oben genannten Fahrer und Beifahrer sind Bestandteil der Rallye, sondern auch die weiteren Namen, die auf der neuen Nennliste zu sehen sind, bürgen mit ihren wunderschönen alten Autos für interessanten und aufregenden historischen Motorsport.

Im Anhang dieser Presseaussendung findet man nicht nur das Programm, sondern auch die voraussichtlichen Durchfahrtzeiten, an denen die Rallye in den diversen Orten vorbeikommt. Außerdem findet man die genauen Streckenpläne, um die Rallye besser verfolgen und finden zu können.



Das komplette Fahrerfeld kann man am Samstag, 17. Mai ab ca, 08,30 Uhr in der Wachau-Arena in Melk beim Start beobachten, wo die einzelnen Teams vorgestellt werden. Am Sonntag, 18. Mai 2025 wird man wieder das Starterfeld ab 09,00 Uhr vom Hauptplatz Melk aus, mit Präsentation der einzelnen Teams, auf die Reise schicken.