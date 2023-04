Die Rallye-Szene trägt nach dem tödlichen Unfall von Craig Breen Trauer. Der 33-Jährige ist vergangenen Donnerstag (13. April 2023) bei Testfahrten für die Rallye Kroatien nördlich von Zagreb verunglückt. Sein Hyundai ist von der Straße abgekommen und links vorne gegen einen Pflock geprallt. Genauere Details sind bisher nicht bekannt.



Sein Beifahrer James Fulton blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Dienstag (18. April) findet Breens Beerdigung in seiner Heimatstadt Waterford (Irland) in der Kirche "The Sacred Heart" statt. Es gibt auch einen Livestream der Trauerfeier.



Als Zeichen des Respekts hat sich die WRC und der Automobil-Weltverband FIA dazu entschieden, dass Breens Startnummer 42 für die restliche Saison nicht mehr vergeben wird. 2019 hatte er sich für diese Nummer entschieden, als er erstmals Teilzeiteinsätze für Hyundai absolviert hat.



Seither verwendete Breen die #42. Auch im Vorjahr bei seiner einzigen kompletten WRC-Saison mit M-Sport Ford. In diesem Jahr kehrte er als Teilzeitfahrer zu Hyundai zurück. In Schweden eroberte Breen Platz zwei - seinen neunten und letzten Podestplatz.



Am kommenden Wochenende kehrt die WRC zurück nach Kroatien, wo die vierte Rallye der Saison über die Bühne gehen wird. Es wäre Breens zweiter Start in dieser Saison gewesen. Er wäre am Freitag das sechste Fahrzeug auf der Strecke gewesen.



Nach Beratungen mit Breens Familie und dessen Beifahrer Fulton hat sich Hyundai dazu entschieden, bei der Kroatien-Rallye anzutreten. Die beiden Autos von Thierry Neuville und Esapekka Lappi werden ein spezielles Design in Erinnerung an ihren Kollegen tragen.



"Wir nehmen an dieser Rallye in erster Linie teil, um Craig und sein unglaubliches Leben und Talent zu ehren", sagt Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul. "Craig war ein stolzer Ire und leidenschaftlicher Vertreter der irischen Rallye-Gemeinschaft."



"Daher wird die Lackierung in Erinnerung an ihn die Farben der irischen Flagge repräsentieren. Nach reiflicher Überlegung mit allen Beteiligten haben wir beschlossen, an der Rallye Kroatien teilzunehmen."



"Wir werden dies im Gedenken an Craig tun, um ihn, seine Leidenschaft für den Rallye-Sport und seinen Kampfgeist zu ehren. Wir werden zwei Fahrzeuge einsetzen und das dritte Fahrzeug als Zeichen des Respekts zurückziehen."



Hat Hyundai auch in Erwägung gezogen, auf den Start in Kroatien zu verzichten? "Wir haben diese Entscheidung sehr sorgfältig abgewogen", sagt Abiteboul. "Aus dem Feedback aller, die Craig gut kannten, ging klar hervor, dass die Teilnahme die beste Art wäre, ihn zu ehren."



"Wir haben uns mit seiner Familie beraten, und sie hat diesen Ansatz befürwortet. In Gesprächen mit allen Beteiligten wurde deutlich, dass die beste Art und Weise, Craigs Vermächtnis zu ehren, darin besteht, unsere Teilnahme nicht zurückzuziehen."