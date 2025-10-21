Kalle Rovanperä hat seine Titelchancen in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) mit einem überzeugenden Sieg bei der Rallye Zentraleuropa neu entfacht. Der Finne erklärte, dass ihn der Erfolg zusätzlich motiviere, die Saison mit einem dritten Weltmeistertitel abzuschließen, bevor er sich vorerst aus der WRC zurückzieht.



"Natürlich sind wir sehr hungrig. Wenn man immer näher kommt, wächst auch der Hunger auf den Titel", sagte Rovanperä gegenüber Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.



Rovanperä war mit einem Rückstand von 21 Punkten auf die Tabellenspitze in die Asphalt-Rallye mit 18 Wertungsprüfungen gestartet. Ein starkes Ergebnis war daher Pflicht, um im Titelrennen zu bleiben. Mit seinem souveränen dritten Saisonsieg verkürzte er den Rückstand auf 13 Punkte. Gemeinsam mit Beifahrer Jonne Halttunen sammelte er dabei 31 Punkte und setzte ein deutliches Ausrufezeichen.



Rückstand in der WM auf 13 Punkte verkürzt



Der Toyota-Pilot siegte mit 43,7 Sekunden Vorsprung vor Teamkollege Elfyn Evans, der damit die Meisterschaftsführung von Sebastien Ogier übernahm. Ogier war in der zehnten Prüfung nach einem Duell mit Rovanperä verunfallt und musste aufgeben. Der Franzose sicherte sich jedoch am Sonntag die maximalen zehn Punkte und liegt nun punktgleich mit Rovanperä in der Gesamtwertung.



"Wir hatten wirklich den Plan, den Sieg anzupeilen. Ehrlich gesagt hatten wir nicht viel zu verlieren. Wir können einfach bis zum Ende kämpfen, egal was passiert. Genau das werden wir auch weiter tun und sehen, wie es in Japan läuft", erklärte Rovanperä.



"Es fühlt sich an, als hätten wir wieder eine richtige Rallye gefahren. Das war eines dieser Events, die sich über eine lange und anspruchsvolle Woche erstrecken, mit schwierigen Prüfungen und einem intensiven Kampf mit Seb. Nachdem er ausgeschieden war, wurde es etwas leichter", so Rovanaperä. "



Mit den Hankook-Reifen läuft es jetzt besser



Mit dem aktuellen Sonntagspunktesystem muss man wirklich bis zum Schluss pushen. Ohne großes Risiko haben wir einen soliden Job gemacht, gute Punkte geholt und einen sehr wichtigen Sieg für die Meisterschaft eingefahren", so der Finne weiter.



Der Erfolg folgte nur gut eine Woche, nachdem Rovanperä angekündigt hatte, dass er nach dieser Saison die WRC verlassen und 2026 in der japanischen Super Formula in den Formelsport wechseln wird.



Rovanperä hatte in dieser Saison immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen, vor allem aufgrund der neuen Hankook-Einheitsreifen. Nach seinen Erfolgen auf den Kanarischen Inseln, in Finnland und nun in Zentraleuropa, sieht Beifahrer Jonne Halttunen eine deutliche Leistungssteigerung.



"Ich würde sagen, wir sind noch nicht ganz auf dem Niveau wie mit der vorherigen Reifenmarke, aber wir kommen dem ziemlich nahe", sagte Halttunen gegenüber Autosport. "Jetzt macht es wieder Spaß. Zu Beginn der Saison war es schwierig, weil wir unser Bestes gaben, aber die Geschwindigkeit nicht da war. Mittlerweile sind Abstimmung und Fahrstil besser auf das Auto angepasst - es geht klar in die richtige Richtung."