RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Nach fast 40 Jahren Nationalflagge der USA
Motorsport Images

Nach fast 40 Jahren: Die Rallye-WM steht vor einer historischen Rückkehr

Die FIA macht ernst: Mit einem Testlauf im Juni rückt die WRC-Rückkehr in die USA näher - Das Ziel für das erste offizielle Event ist nun das Jahr 2027

Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) macht einen entscheidenden Schritt in Richtung Nordamerika. Mit einer geplanten Kandidaten-Rallye im Juni dieses Jahres rückt das Ziel einer Rückkehr in die Vereinigten Staaten in greifbare Nähe.

Die WRC verfolgt seit langem das Ziel, erstmals seit der Olympus-Rallye im Jahr 1988 wieder in den USA zu gastieren. Dieses Projekt gilt als zentraler Baustein für den Plan, die Kategorie weltweit zu vergrößern. Bereits im Jahr 2024 wurde ein Fahrplan für ein Event im Jahr 2026 vorgestellt.

Gemeinsam mit dem WRC-Promoter, dem Automobil-Weltverband FIA und dem US-Verband ACCUS wurde jedoch entschieden, den Termin auf frühestens 2027 zu verschieben. Damit soll sichergestellt werden, dass die Rallye eine langfristige und erfolgreiche Heimat im Kalender findet.

Fokus auf Kentucky und Tennessee

Die FIA hat nun bestätigt, dass vom 11. bis 17. Juni eine Kandidaten-Rallye stattfinden wird. Diese dient als direkte Vorbereitung für eine Aufnahme in den Rennkalender des kommenden Jahres. Delegierte werden dabei Wertungsprüfungen und die Infrastruktur in den Bundesstaaten Kentucky und Tennessee begutachten, um einen ersten Eindruck von dem Gelände und den Einrichtungen zu gewinnen.

Das Programm umfasst zudem einen Besuch bei einem Lauf der American Rally Association (ARA). Das Team der FIA möchte so direkt mit der US-Rallye-Gemeinschaft in Kontakt treten und Gespräche mit Organisatoren sowie Fans führen. Treffen mit dem geplanten Promoter Podium Event Partners stehen ebenfalls an. Das Unternehmen verfügt über reichlich Erfahrung im Motorsport und ist unter anderem in der NASCAR aktiv.

Motorsport als Teil der kulturellen DNA

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem sieht in den USA eine der wichtigsten Wachstumschancen für die Weltmeisterschaft. "Die Vereinigten Staaten sind eine Nation, in der Motorsport fest in der kulturellen DNA verankert ist", erklärt er. Bin Sulayem betont sein Engagement, die Präsenz der FIA in den USA zu stärken und die WRC dort als tragende Säule zu etablieren. Laut dem Präsidenten ist es an der Zeit, auf dem aktuellen Schwung aufzubauen und die Serie mit einer leidenschaftlichen Fangemeinde in einem expandierenden Markt zu verbinden.

Marc de Jong, Projektleiter für die Rallye USA beim WRC-Promoter, bezeichnet die Bestätigung des Kandidaten-Events als Meilenstein. "Die Pläne für eine Rückkehr reifen schon seit einiger Zeit", sagt er. Nach einer Abwesenheit von fast 40 Jahren sei dies ein bedeutender Schritt für alle Beteiligten und Partner.

Hersteller begrüßen die US-Pläne

Auch bei den Herstellern stößt das Vorhaben auf große Zustimmung. Akio Toyoda, Vorsitzender von Toyota, unterstrich beim Saisonauftakt in Monte Carlo die Bedeutung des US-Marktes für die Automobilindustrie. "Die USA stehen im Zentrum der Autokultur", so Toyoda. Es sei bisher bedauerlich gewesen, dort mit der WRC nicht vertreten zu sein.

Obwohl Länder wie Großbritannien, Irland, China oder Australien ebenfalls Interesse an einer WRC-Ausrichtung bekunden, nehmen die USA aktuell eine Sonderrolle ein. Sie sind die einzige Nation, die bereits einen offiziellen Antrag für ein Kandidaten-Event in diesem Jahr eingereicht hat.

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

K4 bei der Rallye Monte Carlo

Keferböck/Minor starten wieder bei der „Monte“!

Das K4 Rally Team mit Johannes Keferböck und Ilka Minor bereitet sich auf das große Abenteuer Rallye Monte Carlo vor. Beim vierten gemeinsamen Einsatz kann das Duo auf höchst professionelle Unterstützung zählen.

Manfred Stohl im Interview, Teil 2

„WRC lässt mich emotional werden“

Manfred Stohl im großen Interview. Im zweiten Teil werfen wir einen Blick auf die Rallye-Weltmeisterschaft, auf das ab 2027 geltende Reglement. Dieser Blick wirkt eher sorgenvoll…

Kampfansage nach Seuchensaison

So will Hyundai zurückschlagen

Nur zwei Siege in 2025: Nach einer harten Saison und technischem Rückstand auf Toyota zieht Hyundai Bilanz - Teamchef Abiteboul verspricht nun Besserung

News aus anderen Motorline-Channels:

(I Can Get a) Disinfection

Test: Hyundai Ioniq 9

Mit 5,06 Metern Länge ist das neue Hyundai-Flaggschiff sowas wie ein SUV-Kombi-Van und wartet mit viel Platz im Innenraum und Sitzplätzen für bis zu sieben Personen auf.

340-PS-Roadster oder Allradler mit 536 PS

MG Cyberster beginnt unter 60.000 Euro

MG Motor Austria nennt alle Preise seines vollelektrischen Roadsters: Die Listenpreise beginnen bei 59.990 Euro für den heckgetriebenen Cyberster und 67.990 Euro für die Allradversion.

Im Namen der Welt

Helden auf Rädern: Ford Model Y

Es war rein technisch der erste Wagen, den Ford speziell für die Märkte in Europa konzipierte. Dass der Y in Erinnerung blieb, lag aber auch an der Vielzahl seiner Namen, die das heterogene Europa schon seinerzeit benötigte. Vor allem aber an seinem Spitznamen.

MotoGP 2026: KTM & Tech3

KTM und Tech3 enthüllen die RC1

Mit vier Fahrern, zwei Teams und der weiterentwickelten RC16 will KTM 2026 den nächsten Schritt machen - Nicht nur bei den Fahrern bleibt man sich treu

Weitere Artikel:

Neues Auto für WRC-Regeln 2027?

M-Sport Ford hat noch nicht entschieden

M-Sport Ford hat noch nicht entschieden, welchen Weg man für das WRC-Reglement 2027 einschlägt - "Wir schauen uns im Moment wirklich alle Optionen an - alles"

WRC-Verkauf vor Abschluss

Neuer Promoter soll bald verkündet werden

Ein 25-Jahres-Deal für die WRC? Die FIA sucht einen langfristigen Partner statt kurzer Investment-Deals - Die Entscheidung steht nun unmittelbar bevor

WRC Monte Carlo: K4 nach Shakedown

WRC Masters-Sieg als klares Ziel bei der „Monte“

Johannes Keferböck und Ilka Minor starten als einzige Österreicher bei der prestigeträchtigen Rallye Monte Carlo. Mit dem Einsatzteam Gazoo Racing France sowie Ex-Weltmeister Stephane Lefebvre und den „Spionen“ Franz Wittmann/Gerry Winter setzt das K4 Rally Team auf kompetente Unterstützung. Im Kampf um den WRC Masters Cup zählt für „Kefer“ nur der Sieg!

WRC 2026: Hyundai

Überarbeiteter i20 N Rally1 im neuen Design

Nach einem durchwachsenen Jahr zeigt Hyundai nun den überarbeiteten i20 N Rally1- das Auto soll standfester und schneller sein - Ziel sind alle drei WM-Titel