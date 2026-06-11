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Nachgefragt bei AMF & Manfred Stohl
Foto: KI/ChatGPT

Nachgefragt bei AMF & Manfred Stohl | 11.06.2026

Streitfrage: Rallye schon ab 13?

Der 19-jährige Este Jaspar Vaher zeigte in der ERC gehörig auf - er fuhr schon ab 13 als Vorausauto, ab 14 im Bewerb. Soll man auch bei uns das Mindestalter für Rallye-Teilnahmen herabsetzen?

Noir Trawniczek

Bei der zur Rallye Europameisterschaft zählenden Skandinavien Rallye fuhr der 19-jährige Este Jaspar Vaher bis zu seinem Ausfall Kreise um seine Konkurrenten. Ein Blick in die hervorragende Statistik von ewrc-results.com zeigt: Vaher fuhr in seiner Heimat Estland bereits mit 13 Lebensjahren Vorausauto bei Rallyes, ab 14 fuhr er bereits im Bewerb. Mit 15 konnte er auf 14 absolvierte Rallyes zurückblicken - das ist natürlich ein immenser Wettbewerbsvorteil. In Österreich müssen Jungtalente einen „L17“-Führerschein aufweisen, um eine Rallye fahren zu dürfen.

Sollte man also in Österreich das Mindestalter für das Bestreiten von Rallyes herabsetzen? Wäre das nicht eine gute Gelegenheit für Österreichs Verband Austria Motorsport (AMF), ohne großen finanziellen Mehraufwand die Jugend zu fördern, indem man sich für die Herabsetzung des Mindestalters bei Rallyes einsetzt? (freilich nur auf den Sonderprüfungen, auf der Verbindungs-Etappe gilt auch in Estland die Straßenverkehrsordnung)

In einem Gespräch für die nächste Ausgabe des TEC7 ORM Rallye BackStage Podcasts (erscheint am 18. Juni) sprach sich Österreichs WM-Vierter 2006, Manfred Stohl deutlich gegen eine Herabsetzung des Mindestalters aus: „Ich finde es nicht gut, dass die Fahrer immer jünger werden. Rallye ist immer noch eine besonders gefährliche Motorsport-Art - ich denke, dass die jungen Fahrer die Gefahr noch nicht richtig einschätzen können. Ich würde es begrüßen, wenn man sich weltweit auf ein Mindestalter von 18 Jahren einigen würde.“

Bei AMF Generalsekretär Michael Fehlmann rennt Stohl damit offene Türen ein: „Diese Diskussionen haben wir immer wieder. Ich sage es ganz offen: Ich kann diesem Ansinnen wenig abgewinnen. Es ist vielmehr so, dass bei uns der Fürsorge-Gedanke für die Jungen überwiegt. Rallye ist nicht ungefährlich und wir finden es besser, wenn sich junge Fahrer zunächst im Slalomsport versuchen.“

Es sei eine Frage der Mentalität in den unterschiedlichen Ländern. In allen westlichen Ländern sei das Mindestalter höher angelegt. Sollte jedoch ein Jungtalent unbedingt bereits mit 14 Rallyes fahren wollen, könne er/sie beispielsweise in Estland um eine nationale Lizenz anfragen. Fehlmann: „Wenn er die Anforderungen erfüllt (zB. Wohnsitz in Estland, Anmerkung) und er für die estländische Lizenz eine Freigabe der AMF benötigt, würden wir sie ihm natürlich erteilen.“

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