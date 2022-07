Nachgefragt bei Willi Singer

Nach der Absage der Aspang-Rallye steht nur noch die Rallye W4 (21.-22. Oktober) auf dem Terminkalender der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) - der regierende Staatsmeister Simon Wagner wäre somit bereits wieder der neue Staatsmeister.



Doch der Mauthausener brachte gegenüber motorline.cc zum Ausdruck, dass er es lieber sehen würde, wenn eine Rallye wie die 3 Städte Rallye (13.-16. Oktober) nachnominiert werden würde und so das große Duell zwischen Wagner und Hermann Neubauer fortgesetzt werden könnte. Eine solche Möglichkeit besteht - allerdings ist es nur eine sogenannte „Kann“-Variante.



motorline.cc hat bei Willi Singer, dem Vorsitzenden der AMF-Rallyekomission nachgefragt, ob eine solche Nachnominierung angedacht sei. Singer erklärte: „Dafür besteht eigentlich keine Notwendigkeit - im Meisterschaftstext für 2022 ist klar definiert, dass die besten fünf Läufe gezählt werden, mit der Rallye W4 werden es insgesamt sechs Rallyes sein, die heuer gefahren wurden. Die Kommission selbst kann das auch gar nicht beschließen - sie könnte lediglich beim Meisterschaftsausschuss eine Nachnominierung beantragen. Doch dafür muss es auch einen gewichtigen Grund geben. “



Singer bezweifelt zudem ohnehin, dass es innerhalb der Kommission überhaupt zu einem solchen Ansinnen kommen wird, denn um den Meisterschaftsausschuss zu bemühen, müsste es zunächst einmal in der Kommission eine Mehrheit für eine solche Anfrage geben.



Singer erinnert daran, dass „unsere Reglements und Meisterschaftstexte verlässlich sein müssen - wir können nicht willkürlich, weil es einer der Teilnehmer wünscht, eine Rallye hinzufügen. Jeder Teilnehmer an der ORM geht mit seiner Teilnahme auch einen Vertrag mit der AMF ein und umgekehrt. Im Meisterschaftstext 2022 ist keine Rallye als Ersatzrallye angeführt - hinzu kommt auch, dass zwischen der von Simon angesprochenen 3 Städte-Rallye und der Rallye W4 nur eine Woche liegt.“



Abschließend erklärt Willi Singer: „Ich werde mich mit den zuständigen Kollegen bei der AMF diesbezüglich austauschen, bin aber ziemlich sicher, dass es zu keiner Nachnominierung kommen wird.“