Neubauer & Keferböck starten bei Monte

Neubauer & Keferböck starten bei Monte

Good News aus Österreichs Rallyeszene: Hermann Neubauer/Bernhard Ettel sowie Johannes Keferböck/Ilka Minor werden ab 18. Jänner die Rallye Monte Carlo bestreiten.

Zwar gibt es aus der Heimat in punkto Rallye wenig Erfreuliches - zumal die Jännerrallye schon vor einiger Zeit wegen der Coronaviruskrise abgesagt werden musste. Dafür steigt wenige Tage später, von 18. bis 24. Jänner 2021 die Rallye Monte Carlo, wie immer als WRC-Auftakt...



Die guten News besagen: Mit Johannes Keferböck und Hermann Neubauer sind diesmal gleich mindestens zwei österreichische Teams bei der Monte am Start. Johannes Keferböck hat die Kultrallye bereits 2015 absolviert und immerhin im Ziel beenden können und wird wie immer auf die WM-erfahrene Ilka Minor setzen, die am Wochenende auch Rundstreckenpilot Maro Engel zu einem guten WRC-Resultat führen konnte. Hermann Neubauer startet mit Bernhard Ettel und dem ZM Motorsport Team. Entsprechende Presseaussendungen der genannten Piloten werden für heute abend respektive morgen Vormittag erwartet.