Neubauer fährt Rebenland

Hermann Neubauer zeigt sich beeindruckt von Michael Lengauer - und kündigt Rebenland-Start an. Steigt in Leutschach ein „Kampf der Giganten“?

„So ein Talent hatten wir seit Jahren nicht mehr im Rallyesport“ - Hermann Neubauer zeigt sich schwer beeindruckt von Michael Lengauer, der bekanntlich die heuer besonders schwierige Jännerrallye gewinnen und dabei auch den dreifachen Staatsmeister Simon Wagner und dessen Bruder Julian besiegen konnte.



„Man kann bei der Jännerrallye abwarten und auf zahlreiche Ausfälle hoffen, man kann dort ganz einfach Glück haben. Dort jedoch nach einem Jahr Pause von Anfang an ganz vorne zu fighten, bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen - das hat eine ganz andere Qualität. Da kann ich nur von ganzem Herzen gratulieren - der Michael ist ein superlieber Bursche und ein Naturtalent.“ Neubauer ist überzeugt: Hätte man den heute 28-jährigen vor zehn Jahren entdeckt, wäre auch eine WM-Karriere möglich gewesen. Der zweifache Staatsmeister fügt hinzu: „Ich würde ihm wünschen, dass er die nötigen Sponsoren findet, um weitere Rallyes fahren zu können.“



Michael Lengauer, Simon und Julian Wagner, dazu die noch relativ wenig Rally2-erfahrenen Piloten Martin Rossgatterer oder Luca Waldherr - das müsste doch ein interessantes Mitbewerberaufgebot für Hermann Neubauer sein? Hermann nickt: „Es wäre großartig, wenn sie alle bei der Rebenland-Rallye an den Start gehen würden.“ Dort nämlich wird Hermann Neubauer wieder ins Rallyegeschehen eingreifen: „Wir wollen heuer einzelne internationale und auch nationale Läufe absolvieren - und da gehören eine Rebenland-Rallye und eine Rallye Weiz ganz sicher dazu.“ Man darf also auf eine spannende Rallye in und um Leutschach hoffen…