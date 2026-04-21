Neulinger & Lichtenegger in Skandinavien

Nach dem grandiosen dritten Gesamtrang von Maximilian Lichtenegger bei der Lavanttal Rallye in Kärnten, gab es für die Mannschaft von Baumschlager Rallye & Racing bereits eine Woche später wieder viel Grund zum Feiern: Mit Rang drei in der ERC3-Wertung glänzten Lichtenegger / Ettel bei der 43. Andalucía Rally - Sierra Morena rund um Córdoba.



Die ERC-Premiere im Rally3-Boliden begann mit einem kleinen Hoppala auf der Superspecial, als Maximilian mit dem Heck ein Betonelement traf. Doch bereits in der dritten Sonderprüfung am Freitagvormittag konnte der junge Kärntner mit der zweitschnellsten Zeit ein erstes Ausrufezeichen setzen und Platz drei in der Kategorie-Wertung übernehmen. Ein Dreher in der letzten Prüfung am Samstag kostete dann erneut wertvolle Sekunden, sodass das Duo den ersten Tag auf Rang vier beendete.



Doch am Sonntag folgte die direkte Antwort: Mit einer weiteren zweitschnellsten Zeit holte man sich P3 in der ERC3-Gesamtwertung zurück und brachte diese Position anschließend souverän ins Ziel.



Maximilian Lichtenegger erklärte im Ziel in Córdoba gegenüber motorline.cc: „Es war eine extrem schwierige Rallye. Die Straßenverhältnisse haben sich stark verändert, auf der zweiten Durchfahrt waren die Strecken extrem verschmutzt. Die anderen Jungs haben sehr gepusht, sodass wir auch sehr viel Risiko nehmen mussten. Aber das scheint uns gelungen zu sein!“



Teamchef Raimund Baumschlager analysiert in einer BRR-Presseaussendung: „Maximilian und Bernhard haben unsere Erwartungen übertroffen! Wir wussten, dass sie schnell sind und zu guten Zeiten fähig. Dass sie dieses Tempo über die gesamte Rallye mitgehen können, hat uns positiv überrascht. Jetzt heißt es: ruhig und zielstrebig weiterarbeiten – es gibt noch viel zu lernen. Schon beim nächsten ERC-Einsatz kommen ganz andere Anforderungen auf sie zu. Mit diesem Wissen gehen die beiden in die nächste Rallye. Wenn man ihnen die nötige Zeit gibt, werden noch viele schöne Erfolge folgen.“



Die Rallye Europameisterschaft wird von 22.-24. Mai mit der Royal Rally of Scandinavia rund um Karlstad fortgesetzt. In Schweden startet auch die Junioren-Europameisterschaft in die neue Saison. Marcel Neulinger & Jürgen Heigl treten dabei erstmals im Lancia Ypsilon Rally4 HF an.