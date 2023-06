Neuville: Neuer Technikchef ist das fehlende Teil im Hyundai-WRC-Puzzle

Das Debüt von Francois-Xavier Demaison, genannt FX, im Werksteam von Hyundai in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) hätte kaum besser verlaufen können. Bei der Rallye Italien auf Sardinien war der neue Technikchef der Mannschaft aus Alzenau erstmals vor Ort, und prompt feierten Thierry Neuville und Esapekka Lappi einen Doppelsieg.



Natürlich nur zufällig. Doch mit Demaison, der bei Volkswagen den erfolgreichen Polo WRC erschuf und zuletzt für das Formel-1-Team Williams tätig war, hat Hyundai laut Neuville das fehlende Puzzleteil zum Erfolg gefunden.



"Wie in jedem gut strukturierten Unternehmen ist ein Technischer Direktor ein wichtiger Teil des Erfolgs", sagt Neuville der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com'. "Ich denke, wir haben sehr lange um einen Technischen Direktor gekämpft und es war ein bisschen schwierig, jemanden zu finden, aber letztendlich haben wir jemanden bekommen."



Bislang hatte das Hyundai-WRC-Team keinen hauptamtlichen Technikchef, sondern griff auf die Dienste des erfahrenen Ingenieurs Christian Loriaux zurück, der allerdings nur als externer technischer Berater fungierte und nicht direkt in die Teamhierarchie eingebunden war - aus Neuvilles Sicht keine optimale Konstellation.



"Wir haben Christian, der mit seiner Erfahrung viel Neues ins Team gebracht hat, aber als Auftragnehmer der Firma hat man nicht immer die Macht, die man haben sollte", sagt der Belgier. "Jetzt haben wir jemanden, der uns unterstützen kann."



Auch Motorsportchef Cyril Abiteboul wurde nach seinem Amtsantritt Anfang 2023 schnell klar, dass eine entscheidende Position im Team nicht besetzt war. "Ehrlich gesagt, als ich zum Team kam, war da so etwas wie ein Elefant im Raum, es fehlte etwas, es gab keinen Technischen Direktor", sagte Abiteboul der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com'.



Neben der Verpflichtung von Demaison wurde auch Loriaux als WRC-Programm-Manager fest angestellt. In dieser neuen Position wird der Belgier eng mit Demaison zusammenarbeiten, der laut Abiteboul "die Führung und das Management in allen Abteilungen" übernehmen wird. Daran habe es in der Vergangenheit bei Hyundai gemangelt, was laut Abiteboul einer der Gründe für die bisherigen Leistungen des Teams gewesen sei.



"Ich sehe viele gute Ideen, die diskutiert werden, aber einige Schwierigkeiten, diese Konzepte auf das Auto zu übertragen. Der Technische Direktor wird das in Zukunft effizienter machen", ist der Motorsportchef überzeugt. "Ich denke, das war sehr wichtig und ist ein Baustein. Es gibt kein Patentrezept im Motorsport, aber es ist ein sehr wichtiges Element."