OBM Rallye wie geplant

Die OBM Land der 1000 Hügel Rallye in Krumbach und also der sechste Lauf zur TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaft kommt wie geplant zur Austragung

Die OBM Land der 1000 Hügel Rallye in Krumbach und also der sechste Lauf zur TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaft kommt wie geplant zur Austragung

Das Gerücht lag so schwer in der Luft wie die drückende Hitze des Sommers, bei der jeder nur auf die Entladung eines abkühlenden Gewitters wartet. Seit heute ist die Luft rein und das Gerücht, dass die für 29./30. August angesetzte OBM Land der 1000 Hügel Rallye in Krumbach nicht stattfindet, bleibt ein Gerücht. Denn der sechste und letzte Lauf zur TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaftslauf kommt wie geplant zur Austragung!



Veranstalter Willi Stengg klärt auf: „Es stimmt, dass es durch eine budgetäre Schieflage kurz die Überlegung von mir gab, die Rallye abzusagen. Nach einem Gespräch von mir als Veranstalter, Wolfgang Scherleithner als Chef von Hauptsponsor OBM, Luca Waldherr von Waldherr Motorsport und Norbert Luckerbauer vom Mobilitätscenter Krumbach konnten wir aber eine gemeinschaftliche Lösung finden, um den Saisonabschluss im Wechselland doch stattfinden zu lassen.“