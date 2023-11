ORM 2024: Comeback der Judenburg-Rallye

Der Kalender der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) ist bis auf eine Änderung quasi ident mit jenem des Vorjahres - lediglich die Rallye W4 (Veranstalter CVhristian Schuberth-Mrlik warf das Handtuch, ein möglicher Nachfolger trat bislang nicht vor den Vorhang) wird durch eine neue Rallye ersetzt. Diese neue Rallye hat es in sich: Es ist das Comeback der legendären Judenburg-Pölstal-Rallye, die nach dem Ausstieg des Titelsponsors Castrol 2011 zum letzten Mal abgehalten wurde.



Verantwortlich für diese Rallye ist jener Willi Stengg, der auch 2024 wieder die OBM Bucklige Welt Rallye organisiert, die 2023 ein famoses Debüt geben konnte. Warum sich Stengg an eine zweite Rallye heranwagt, hat einen klaren Hintergrund: „Ich habe sowohl bei der Buckligen Welt- als auch bei der Judenburg-Pölstal-Rallye potente Partner an der Seite, die sich um die Finanzierung kümmern - sodass ich mich ohne finanzielles Risiko der Organisation widmen kann.“



Für Stengg ist diese Aufteilung der verschiedenen Veranstaltungs-Bereiche ohnehin das Konzept der Zukunft: „Einer alleine wird in Zukunft nicht mehr in der Lage sein, so ein Projekt zu stemmen - es wird künftig nicht mehr den einen Veranstalter geben, der sich um alle Bereiche kümmert - es werden vielmehr Kooperationen von Partnern sein, die einander ergänzen.“



Mit der Judenburg-Pölstal-Rallye feiert eine echte Kultrallye ihr Comeback. Willi Stengg wird die Veranstaltung gemeinsam mit Peter Hopf, Neo-Besitzer des Fahrtechnikzentrums Fohnsdorf, in den ORM-Kalender zurückbringen. Dabei orientiert man sich naturgemäß an der damaligen Streckenführung. Geplant ist laut Stengg, dass „man eine Prüfung auf dem Red Bull Ring fahren wird - diese wird wie früher zum legendären Hammergraben führen, inklusive einem spektakulären Sprung“. Und: „Auch ein Stadtrundkurs in Judenburg ist in Planung.“ Das von seinem Co-Veranstalter Peter Hopf neu eröffnete FTZ Fohnsdorf wird praktischerweise mit dem Servicepark aufwarten.



Übrigens: Good News kommen auch aus der Austrian Rallye Challenge (ARC) - dort wird die Saison abermals mit der von Georg Gschwandner organisierten Blaufränkischland-Rallye eingeläutet, am 1. und 2. März des neuen Jahres.



ORM 2024



05.-07.01. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by Wimberger (Freistadt/Oberösterreich)



15.-16.03. Rebenland-Rallye (Leutschach/Steiermark)



04.-06.04. LKW FRIENDS on the road Lavanttal-Rallye powered by Skoda Dohr (Wolfsberg/Kärnten)



14.-15.06. Judenburg-Pölstal Rallye (Judenburg/Steiermark)



11.-13.07. Rallye Weiz (Weiz/Steiermark)



04.-05.10. OBM Bucklige Welt Rallye (Krumbach/Niederösterreich)