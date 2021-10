ORM, 3 Städte Rallye: Großes Kino!

Die Österreichische Rallye Staatsmeisterschaft (ORM), die beiden Titelfighter Simon Wagner und Hermann Neubauer haben die 3 Städte-Rallye mit einem unglaublichen Sekundenthriller verzaubert - am Ende stand die SP13 auf dem Programm und die Differenz der beiden Champions betrug winzige 1,3 Sekunden. Doch beim dramatischen Showdown war der Staatsmeister 2016 und 2019 relativ knapp vor dem Ziel offenbar einen Tick zu schnell unterwegs, ein Ausritt, der rund 30 Sekunden kostete - womit Simon Wagner und Gerald Winter Rallye-Staatsmeister 2021 sind!



Das Malheur auf den letzten Metern spiegelt eine für Hermann Neubauer durchwachsene Saison wieder - doch positiv denkend betrachtet hat der Doppelstaatsmeister nun genügend Pech verbraucht, um 2022 - so hoffen die heimischen Rallyefans - mit/gegen Simon Wagner ein Duell der Champions im besten Falle über die gesamte Saison auszufighten. Neubauer hat in Bayern gezeigt, dass er niemals aufgibt und beinahe hätte er das Titelduell aufrechterhalten: Nach dem Sieg auf der Powerstage (SP12) hätte er mit dem Rallyesieg den Rückstand auf 26 Zähler verkürzt und wäre damit beim Grande Finale, bei der Rallye W4 zumindest noch im Titelrennen gewesen.



Beinahe eine Minute hinter dem neuen Staatsmeister liegend belegte DRM-Tabellenleader Dominik Dinkel mit „Teilzeit“-Österreicher Pirmin Winklhofer Platz drei, sein stärkster Verfolger Marijan Griebel landete direkt dahinter, Julius Tannert konnte sich als Fünfter ebenfalls im Titelfight halten.



Hinter dem deutschen Markenkollegen Philip Geipel landeten Johannes Keferböck und Ilka Ü300 Rallyes-Minor auf Rang sieben. Der Vizemeister 2018 wollte im Skoda Fabia rally2 eigentlich jenes Setup fahren, welches ihn im Hartbergerland deutich schneller und schließlich sogar zu schnell machte - doch allein: „Dieses Setup konnten wir nicht verwenden, weil das dafür nötige Differenzial nicht vorhanden war. Doch wir haben im Lauf der Rallye Fortschritte bei der Abstimmung erzielen können.“



Updates folgen...