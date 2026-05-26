ORM/ARC: ET König Judenburg Rallye

Nächste Station Murtal heißt es in 16 Tagen. Mit der ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau am 12./13. Juni geht die TEC 7 Rallye-Staatsmeisterschaft in die vierte Runde des laufenden Jahres. Ausgangspunkt des Motorsport-Spektakels ist die steirische Stadtgemeinde Judenburg. Auf dem dortigen Hauptplatz findet bereits am Donnerstag, dem 11. Juni, am Abend die öffentliche Fahrerpräsentation in Rahmen eines Zeremonienstarts statt.



Ihre Service-Heimat haben die Teams wieder auf dem Gelände des FAZ – Fahraktivzentrums Fohnsdorf. Dort befindet sich auch das Rallye-Headquarter mit Rallyeleitung, Rallyesekretariat, Zeitnahme und Pressezentrum. Zudem finden sich die Teams im FAZ auch zu den Regroupings ein. Und last but not least findet die Rallye dort am 13. Juni auch ein zünftiges Ende. In der neuen Halle am FAZ-Betriebsgelände, die der Besitzer Peter Hopf kürzlich errichten ließ, geht nach der Siegerehrung eine fetzige After-Rallye-Party mit Live-Musik über die Bühne.



In Judenburg herrscht bereits reges Treiben im Vorfeld der PS-geladenen Punktejagd. Veranstalter Willi Stengg und Mitorganisator Peter Hopf sind mitten in den Vorbereitungen für den schon im Vorjahr von unzähligen Fans und aktiven Teams gleichermaßen gefeierten Rundkurs durch die 10.000-Einwohner-Metropole. Dieser findet heuer übrigens gleich drei Mal statt.



Rund 900 Meter Bauzaun und 550 Meter Betonleitwände werden wie im Vorjahr aufgestellt, um den Rallyestars eine 5,25 Kilometer lange Prüfung durch Judenburg bieten zu können. Und andererseits für die erwartungshungrigen Fans die notwendige Sicherheit zu gewährleisten. „Aber heuer wird im Gegensatz zum Vorjahr kein hoher Zaun aufgestellt“, sagt Peter Hopf, der selber wieder im Rennboliden sitzt, „sondern ein niedriger, über den die Fans drübersehen können. Damit ist eine uneingeschränkte Sicht auf die Teilnehmer gegeben.“ Und noch eine Änderung gibt es gegenüber 2025. Peter Hopf: „Die Zuschauer haben zwischen den drei Prüfungen jeweils die Möglichkeit, die Straßenseite und so ihre Position zu wechseln.“



Der als Königsprüfung der ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau konzipierte Wertungsabschnitt wird am Samstag, dem 13. Juni, wie gesagt, gleich drei Mal, als 11., 13. und 14. Sonderprüfung, ausgetragen.



WICHTIG! Weil in Judenburg im Raum der Strecke parken praktisch nicht möglich ist, steht das FAZ am Samstag als Parkplatz zur Verfügung. Ab 11 Uhr bringt ein Shuttledienst von dort die Fans den ganzen Nachmittag über zum Stadtkurs und wieder zurück.



Genauso wie der Stadtkurs am Samstag findet schon am Freitag auch der Rundkurs Gaal (als SP 1, 3 und 5) drei Mal statt. Der Start in die Rallye wurde dabei verlegt. Er findet heuer beim sogenannten „Lehmloch“ statt und wurde so, laut Veranstalter, etwas selektiver und nicht so schnell gestaltet. Zudem befindet sich dort auch ein toller Zuschauerpunkt.



Insgesamt warten auf die teilnehmenden Teams rund um Staatsmeister und Murtal-Sieger der letzten beiden Jahre Simon Wagner 141 Wertungskilometer, die sich auf 15 Sonderprüfungen aufteilen.



UND NOCHMAL WICHTIG! Die Möglichkeit zur Nennung für die ET König Rallye 2026 powered by Peter Hopf Erdbau endet am kommenden Samstag, dem 30. Mai, um 18 Uhr.