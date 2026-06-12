ORM/ARC, ET König Rallye: Rallye Radio | 12.06.2026
ET König Rallye Radio - alle Regroupings live
Insgesamt sechs Interview-Einstiege stehen bei der ET König Judenburg Rallye powered by Peter Hopf auf dem Programm.
Noir Trawniczek ist auch bei der ET König Judenburg Rallye powered by Peter Hopf Erdbau wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir
Freitag, 12. Juni 2026
15.30 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP2
18.55 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP5
Samstag, 13. Juni 2026
09.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP7
12.40 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP10
16.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP13
18.45 Uhr: Stimmen der Piloten vor dem Ziel
LIVE:
mixlr.com/rallye-radio-noir
Zum Nachhören: Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:
mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel
Rallye Radio Noir auf Facebook:
www.facebook.com/rallyeradionoir/