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ORM/ARC, ET König Rallye: Rallye Radio
Foto: Harald Illmer

ORM/ARC, ET König Rallye: Rallye Radio | 12.06.2026

ET König Rallye Radio - alle Regroupings live

Insgesamt sechs Interview-Einstiege stehen bei der ET König Judenburg Rallye powered by Peter Hopf auf dem Programm.

Noir Trawniczek ist auch bei der ET König Judenburg Rallye powered by Peter Hopf Erdbau wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir

Freitag, 12. Juni 2026

15.30 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP2
18.55 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP5

Samstag, 13. Juni 2026

09.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP7
12.40 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP10
16.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP13
18.45 Uhr: Stimmen der Piloten vor dem Ziel

LIVE:
mixlr.com/rallye-radio-noir

Zum Nachhören: Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:
mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel

Rallye Radio Noir auf Facebook:
www.facebook.com/rallyeradionoir/

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