ORM/ARC, ET König Rallye: Vor Nennschluss

Für ihr bereits im dritten Rallye-Jahr bestehendes Engagement gebührt diesen Gemeinden von Seiten der Organisation des Veranstalters Stengg Motorsport Fanclub auch ganz besonderer Dank und Anerkennung. Dies gilt auch für die Aktiven, die Teams und schlussendlich auch für die vielen Tausenden Fans, die während der Rallye ins Murtal kommen werden.



Wir dürfen diese Gemeinden mit ihren verantwortlichen Bürgermeistern nachstehend in alphabetischer Reihenfolge vor den Vorhang bitten:

Gaal Heribert Kranz heribertkranz@gmx.at

Judenburg Elke Florian elke.florian@judenburg.at

Pölstal Ewald Haingartner buergermeister@poelstal.gv.at

Pöls-Oberkurzheim Gernot Esser esser@poels-oberkurzheim.gv.at

Sankt Marein-Feistritz Bruno Aschenbrenner bgm@st-marein-feistritz.gv.at

Seckau Martin Rath bgm@seckau.gv.at

Obdach Peter Bacher peter.bacher@obdach.gv.at

Weißkirchen Markus Tafeit markus.tafeit@weisskirchen-Steiermark.gv.at



Einen wichtigen Punkt stellt freilich auch die Verköstigung der vielen Rallyefans vor Ort dar. So werden in den Zuschauerzonen zahlreiche Stände zu finden sein, die vom Essen bis zu den Getränken alles zur Verfügung haben, um den Rallyefans den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Gemeinden stellen sich auch in den Dienst der Sicherheit durch die Zurverfügungstellung der Rettung, der Feuerwehren und der Polizei.



Shuttledienst vom FAZ zum Rundkurs in Judenburg!



Zur nochmaligen Erinnerung: Weil es beim Stadtkurs in Judenburg, der am Samstag, dem 13. Juni, am Nachmittag drei Mal gefahren wird, praktisch keine Parkplätze gibt, wird es an diesem Tag vom FAZ Fohnsdorf weg einen Shuttledienst zum Rundkurs und wieder retour geben. Dieser kann von Fans sowie auch Teammitgliedern ab 11 Uhr den ganzen Nachmittag über genutzt werden. Die Privatautos können im FAZ Fohnsdorf gratis geparkt werden.



Morgen ist Nennschluss für die Rallye!



Die Möglichkeit zur Nennung für die ET König Rallye 2026 powered by Peter Hopf Erdbau endet am morgigen Samstag, dem 30. Mai, um 18 Uhr.



Zeitplan der ET König Rallye 2026:

www.rallye-murtal.at/2026/zeitplan.html



Vorläufige Nennliste:

www.rallye-murtal.at/2026/nennliste.html