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ORM/ARC, ET König Rallye: Zeremonienstart
Foto: Harald Illmer

ORM/ARC, ET König Rallye: Zeremonienstart | 11.06.2026

Heute Abend geht es in Judenburg los!

Mit dem Zeremonienstart wird die ET König Rallye powered by Peter Hopf Erdbau offiziell eröffnet / Morgen und am Samstag regieren die Gasfüße / Das Wetter wird besser und wärmer, aber noch nicht ganz stabil

ie Zeit des Wartens ist endlich um. An diesem Wochenende steht mit der ET KÖNIG Rallye, powered by Peter Hopf Erdbau im Raum Judenburg der vierte von insgesamt sechs Läufen zur österreichischen TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaft auf dem Programm. Die Show beginnt bereits heute um 18 Uhr. Da werden im Rahmen eines Zeremonienstarts auf dem Hauptplatz von Judenburg die Teilnehmer einzeln vorgestellt und unter dem Jubel von hoffentlich zahlreichen Zuschauern offiziell in die Rallye entlassen.??Rein wertungstechnisch wird es erst ab morgen Nachmittag bis Samstagabend so richtig rassig. Hier noch einmal kurz die sportlichen Ausgangslagen:

In der ORM fehlt mit Simon Wagner zwar der regierende Staatsmeister und dreifache Sieger der heurigen Saison. Der Spannung jedoch sollte das keinen Abbruch, sondern im Gegenteil vielleicht sogar nur guttun. Weil nämlich erstens Wagners erster Verfolger Michael Lengauer (Citroen C3 Rallye2) die Meisterschaft mit einem Sieg zumindest noch offen halten könnte, zweitens aber mit ihm, dem zweifachen Staatsmeister Hermann Neubauer (Toyota Yaris Rally2), dem schnellen Niederösterreicher Luca Waldherr (Citroen C3 Rally2), Rekord-Champion Raimund Baumschlager (Skoda Fabia Rally2) sowie Altmeister Kris Rosenberger (Lancia Ypsilon Rally2) immerhin fünf Piloten am Start sind, die bereits in den Sieges-Genuss zumindest eines ORM-Laufs gekommen sind.?

In der ORM 2 geht der Grazer Günther Knobloch mit der Hoffnung ins Rennen, seine Gesamtführung verteidigen zu können. Da dürften aber einige Toppiloten etwas dagegen haben. Zum einen der aufstrebende Youngster Maximilian Lichtenegger aus Kärnten, zum anderen auch der hurtige Steirer Roland Stengg oder auch der deutsche Routinier Hermann Gassner, die alle wie Knobloch einen Renault Clio Rally3 pilotieren. Aber auch der Niederösterreicher Christoph Zellhofer (Suzuki Swift ZMX) kommt mit hohen Erwartungen ins Murtal.?
In der ORM 3 könnte der Oberösterreicher Marcel Neulinger (Lancia Ypsilon Rally4) mit seinem vierten Saisonsieg den Sack zur Titelverteidigung fix zumachen. Des würde dann auch für den neuerlichen Staatsmeistertitel in der RP Tools ORM Junior gelten.?
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Gute Chancen, die Weichen in Richtung Staatsmeistertitel zu stellen, hat auch Karl Wagner (Porsche 911) in der Historischen Staatsmeisterschaft. Der fünffache Historic-Europameister aus Wien gewann im Rebenland und auch zuletzt im Lavanttal. Seine schärfsten Konkurrenten in Judenburg kommen aus Oberösterreich. Patrik Gaubinger und Horst Stürmer sitzen jeweils in einem Audi quattro.

?Zudem zählt die ET König Rallye 2026 auch zur ORM Trophy sowie als vierter Lauf zur Austrian Rallye Challenge. Diese wird jedoch nur am Samstag gewertet.

Zum Rallye-Wetter:
Nachdem die unsympathischen, weil in keiner biblischen Schrift der Welt aufscheinenden „Eisheiligen“ Österreich heuer schon verlassen haben, macht sich momentan die ebenso unbeliebte „Schafskälte“ wichtig. Die gute Nachricht – das Schlimmste ist überstanden und für die Rallye-Tage kündigt sich milderes und trockeneres Wetter an. Der Zeremonienstart heute Abend in Judenburg soll zwar kühl, aber regenfrei bleiben. Freitag etwas wärmer, so an die 20 Grad, und Samstag mit bis zu 25 Grad schon wieder in Richtung sommerlich, jedoch ist hier der eine oder andere Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen. ?

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