ORM/ARC/MRC, Lavanttal: Local Heroes | 08.04.2026
Rallye-Klassiker ist wieder Quotenhit
Bei der heurigen Lavanttal-Rallye am 10. und 11. April wollen auch 39 Teilnehmer mit Kärntner Wurzeln die Fans rund um Wolfsberg begeistern
Die 48. Ausgabe der Internationalen LASERHERO Lavanttal-Rallye 2026 powered by Dohr Wolfsberg / SG TOOLBOX hat ein einzigartiges Merkmal, aber auch eine fast schon erwartbare Gemeinsamkeit mit ihren Vorgängern. Zum einen hat die älteste Rallye Österreichs die wohl längste offizielle Bezeichnung seit ihrem Bestand im Jahr 1977. Zum anderen ist der dritte Saisonlauf zur heurigen TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaft in Wolfsberg auch diesmal das, was er immer ist – ein wahrer Quotenhit.
92 Teams haben sich für die rasante Lavanttal-Action am kommenden Wochenende angemeldet und sorgen so wie jedes Jahr für eine tolle Starterkulisse.
Aber trotz den 12 Teams, die mit den stärksten Allradboliden namens Rally2 in der Königsklasse den hochattraktiven Ton angeben, wäre die Internationale LASERHERO Lavanttal-Rallye 2026 powered by Dohr Wolfsberg / SG TOOLBOX nur halb so reizvoll für die bis zu 50.000 erwarteten Zuschauer, stünden nicht auch die besonders heimatbezogenen, sprich Kärntner Protagonisten im angesagten Teilnehmerfeld. Ganze 39 davon finden sich in der Nennliste.
Der Rallye-Klassiker zählt als dritter Lauf zur TEC7 ORM (österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft) als zweiter Lauf nach dem Rebenland auch zum Internationalen Mitropa Rally Cup und ebenfalls als zweiter Lauf zur Austrian Rallye Challenge (ARC).
Hier die 39 Local Heroes bei der Internationalen LASERHERO Lavanttal-Rallye 2026 powered by Dohr Wolfsberg / SG TOOLBOX
TEC7 ORM
Startnummer 2: Jürgen Rausch (Copilot von Michael Lengauer/OÖ, Skoda Fabia Rally2)
Startnummer 5: Gerald Winter (Copilot von Daniel Mayer/NÖ, Citroen C3 Rally2)
Startnummer 10: Natascha Vrga (Copilotin von Hermann Gassner/D, Hyundai i20 Rally2)
TEC7 ORM 2
Startnummer 9: Maximilian Lichtenegger (Renault Clio Rally3)
Startnummer 18: Andreas Schart / Hannes Dettelbacher (Mitsubishi Lancer Evo IX)
Startnummer 30: Andreas Mörtl (Renault Clio Rally3)
Startnummer 39: Michael Hübler / Thomas Kienzer (Mitsubishi Lancer Evo VI)
TEC7 ORM 3
Startnummer 21: Thomas Traußnig (Peugeot 208 Rally4)
Startnummer 28: Gerd Koschier / Ingo Otti (Opel Corsa Rally4)
Startnummer 34: Michael Penz / Marco Penz (Opel Corsa Rally4)
Startnummer 36: Dominik Schilcher (Peugeot 208 Rally4)
Startnummer 58: Rene Thiede / Irene Thiede (Renault Clio R3C)
Startnummer 63: Roland Rampitsch / Andreas Furian (Opel Corsa D OPC)
Startnummer 64: Nadine Lipovsek (Copilotin von Rene Rieder/SBG, Opel Corsa Cup)
Startnummer 76: Kevin Rebernig / Ulrike Six (VW Golf 4)
TEC 7 HRM - Historische Fahrzeuge bis Baujahr 1992
Startnummer 45: Thomas Klösch / Sandra Maria Klösch (Opel Kadett C GT/E)
Startnummer 51: Günther Baumgartner (Co von Gerhard Openauer/NÖ, Ford Escort RS 2000)
Startnummer 61: Jörg Schieder / Marcel Baumgartner (BMW E28 528i)
Startnummer 70: Marcel Mikula / Robert Mikula (BMW 325i E30)
Startnummer 73: Kurt Jabornig / Christina Tschopp (Peugeot 205 GTI)
Startnummer 75: Walther Stietka / Wolfgang Puff (VW 1302)
TEC7 HRM CLASSIC - Historische Fahrzeuge ab Baujahr 1993 bis 2000
Startnummer 55: Sandro Hasler / Patrick Hasler (VW Golf 4 TDI)
KIWANIS UNTERKÄRNTEN – PROMOTION - Rallye-Charity „in memoriam BGM Hannes Primus“ zu Gunsten Lavanttaler Kinder in Not Startnummer P3: Andre Würcher / Georg Scherzer (Audi TTS)
Startnummer P9: Stefan Schweiger / Jakob Fellner (Mitsubishi Evo X)
Laserhero Lavanttal Rallye Radio
Noir Trawniczek ist auch bei der Laserhero Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg/SG Toolbox wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir
Freitag, 10. April 2026
16.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP2
18.25 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP4
20.30 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP6
Samstag, 11. April 2026
09.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP8
11.50 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP10
15.35 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP12
17.40 Uhr: Stimmen der Piloten vor dem Ziel
LIVE:
mixlr.com/rallye-radio-noir
Zum Nachhören: Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:
mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel
Rallye Radio Noir auf Facebook:
www.facebook.com/rallyeradionoir/