ORM/ARC, OBM Rallye: Vor dem Start

53 Teams sind es, die beim letzten TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaftslauf 2024, der heute am späten Nachmittag um 17 in Krumbach beginnt, in Angriff nehmen werden. Zum Favoritenkreis werden speziell der bereits feststehende und damit fünffache Champion in Serie Simon Wagner im Hyundai i20 Rally2, Jännerrallye-Sieger Michael Lengauer (Skoda Fabia Rally2) sowie der Lokalmatador und OBM-Vorjahressieger Luca Waldherr (Citroen C3 Rally2) gezählt. Der bekanntlich sehr gläubige Deutsche Albert von Thurn und Taxis holte sich sogar innere Kraft und dadurch möglicherweise zusätzlichen Speed, indem er seinen Skoda Fabia Rally2 vor dem Start durch einen Priester weihen ließ.



Entschieden ist die Rallye-Staatsmeisterschaft nach der ORM (Simon Wagner) und der ORM 2 (Hermann Gassner junior) nunmehr auch in der ORM 3. Hier musste nämlich Raphael Dirnberger seinen Start wegen eines gebrochenen Daumens absagen, womit der ORM 3-Titel kampflos an seinen oberösterreichischen Landsmann Marcel Neulinger geht. Der ORM-Trophy-Titel geht an Hermann Gassner senior.



Offen sind noch die Entscheidungen somit nur noch in der ORM Junior und in der Historischen Rallye-Staatsmeisterschaft.



Bekannte Gesichter finden sich auch in den Vorausautos. So lenkt der Niederösterreicher Fritz Waldherr anlässlich seines 75-jährigen Geburtstags einen Ford Prototyp als 0-Auto, und Hermann Haslauer zeigt VIP-Gästen am Beifahrersitz seines Citroen DS3 R5 Rallyesport aus nächster Nähe. Darunter sind auch vier Personen, die anlässlich eines Gewinnspiels gezogen worden sind, das in Kooperation mit der Gratis-Tageszeitung „heute“ im Vorfeld der Rallye gelaufen ist.



Hermann Haslauer ist aber auch in seiner Funktion als Vorstandsmitglied des Ferrari Clubs Austria in Krumbach vor Ort. Wie schon letztes Jahr werden nämlich auch heuer wieder Ferrari-Boliden aus drei Epochen von Alt bis Modern nicht nur morgen, Samstag auf zwei Sonderprüfungen (SP 9 und 11 Panoramastraße) zu sehen sein, sondern können diese edlen Renner auch in der Servicezone beim Mobilitätscenter in Krumbach (bei MG Edlinger) bestaunt werden.



Zeitplan OBM Land der 1.000 Hügel Rallye

www.obm-1000huegel-rallye.at/2025/zeitplan.html



TEC7 ORM OBM RALLYE RADIO



Noir Trawniczek ist auch bei der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye 2025 wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir



Samstag, 30. August 2025



09.45 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP6

12.40 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP8

15.50 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP10

17.45 Uhr: Stimmen der Piloten vor dem Ziel



LIVE:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören: Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



Rallye Radio Noir auf Facebook:

www.facebook.com/rallyeradionoir/