ORM/ARC: OBM Rallye: Wetter

Morgen beginnt die zweitägige OBM Land der 1000 Hügel Rallye und verwandelt die Region rund um Krumbach am Wechsel wieder in ein Racing Wonderland in Lower Austria. Die besten Rallyepiloten des Landes kämpfen um die letzten TEC7 ORM-Punkte der Saison, damit am Samstagabend neben den bereits feststehenden Staatsmeistern Simon Wagner (ORM), Hermann Gassner junior (ORM 2) und Hermann Gassner senior (ORM Trophy) auch die noch zu suchenden Champions in der ORM 3, der ORM Junior und der ORM Historic gefunden sind. Zudem wird auch in der Austrian Rallye Challenge (ARC) kräftig Gas gegeben - die Serie für den Breitensport hält in Krumbach ihren vorletzten Lauf ab und feiert im Oktober ihr Grande Finale im Rahmen der grandiosen Herbstrallye Dobersberg. Alles in allem dürfen sich die Rallye-Fans also auf ein wahres Motorsport-Spektakel freuen.



Freilich ist eine Veranstaltung in dieser Größenordnung nur möglich, weil dafür die Gemeinden in der Region ihre Zustimmung gegeben haben. Viele derer Bewohner sind auch im Mitarbeiterstab des Rallye-Organisators integriert. Sie sind als Feuerwehr- Rettungs- und Sicherheitskräfte während der Veranstaltung tätig und bereit, während der Veranstaltung durch ihren raschen Einsatz jederzeit eventuell notwendige Hilfe anbieten können.



Aber auch die Beherbergungs- und Gastwirtschaftsbetriebe in der Region sind Nutznießer. So kommen nicht nur viele Rallyefans in die Gegend, sondern auch die verschiedenen Teams im Schnitt mit sechs bis acht Personen, einschließlich der Piloten und Beifahrer, die durch ihre Anwesenheit wirtschaftlich einen nicht wegzudenkenden Faktor darstellen.



Hier dürfen wir nun jene 11 Gemeinden mit ihren verantwortlichen Bürgermeister/innen vor den Vorhang bitten, die in diesem Jahr ein wichtiger Bestandteil der OBM Land der 1000 Hügel Rallye sind. Dazu gesellt sich noch die Region LEADER Land der 1000 Hügel Bucklige Welt-Wechselland:

Stadtgemeinde Kirchschlag Bürgermeister Karl Kager

Marktgemeinde Aspang Markt Bürgermeisterin Doris Faustmann

Marktgemeinde Edlitz Bürgermeister Thomas Ernst

Marktgemeinde Grimmenstein Bürgermeister Engelbert Pichler

Marktgemeinde Krumbach Bürgermeister Christian Stacherl

Marktgemeinde Warth Bürgermeisterin Michaela Walla



Gemeinde Aspangberg St. Peter Bürgermeister Bernhard Brunner

Gemeinde Feistritz Bürgermeister Franz Sinabel

Gemeinde St. Corona am Wechsel Bürgermeister Michael Gruber

Gemeinde Thomasberg Bürgermeisterin Karoline Ofenböck

Gemeinde Zöbern Bürgermeister Alfred Brandstätter

Region Land der 1000 Hügel Bucklige Welt GF Florian Kerschbaumer



Weil eine Rallye naturgemäß ein Freiluft-Event ist, gilt auch dem bevorstehenden Wetter erhöhtes Interesse. Und dieses wird laut Prognose an den beiden Renntagen – wie soll es im Wechsel-Gebiet auch anders sein – wechselhaft. Im Detail werden für morgen, Freitag, angenehme Temperaturen bis 25 Grad, jedoch besonders am Abend auch erhöhte Gewittergefahr vorausgesagt. Am Samstag hingegen könnten die Regenphasen bei nur noch 20 Grad länger anhalten.



Zeitplan der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye

www.obm-1000huegel-rallye.at/2025/zeitplan.html



TEC7 ORM OBM RALLYE RADIO



Noir Trawniczek ist auch bei der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye 2025 wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir



Samstag, 30. August 2025



09.45 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP6

12.40 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP8

15.50 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP10

17.45 Uhr: Stimmen der Piloten vor dem Ziel



LIVE:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören:

Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



Rallye Radio Noir auf Facebook:

www.facebook.com/rallyeradionoir/