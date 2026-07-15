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ORM/ARC, Rallye Weiz: Local Heroes
Foto: Harald Illmer

ORM/ARC, Rallye Weiz: Local Heroes | 15.07.2026

Die Lokalmatadore stürmen ihr Revier

Für die Rallye Weiz 2026 am kommenden Wochenende, dem 17./18. Juli, haben gleich 37 Aktive aus der Steiermark ihre Nennung abgegeben

Die Rallye Weiz am kommenden Wochenende überzeugt wieder mit ihrer Anziehungskraft. 88 Teams haben sich beim Motorsport-Highlight rund um die oststeirische Bezirkshauptstadt am 17. und 18. Juli angemeldet und sorgen so für eine einem Staatsmeisterschaftslauf gebührende Starterkulisse. Ausschlaggebend für das gute Nennergebnis ist natürlich auch, dass die Rallye Weiz heuer wieder zur FIA European Historic Rally Championship kurz gesagt EHRC zählt und dazu bereits zum vierten Mal den ADAC Opel GSE Rally Cup aus Deutschland zu Gast hat.

Ganz spezielles Fan-Interesse gilt bei der Rallye Weiz aber natürlich wie immer auch den steirischen Piloten und Copiloten, die hier ebenfalls in hoher Zahl vertreten sind. Heuer haben sich insgesamt gleich 37 Lokalmatadore angesagt, die ihren Fans praktisch vor der Haustür eine tolle Show bieten wollen. 19 davon sitzen direkt hinter dem Steuer, 18 auf dem Beifahrersitz, davon sind 13 Copiloten und 5 Copilotinnen.

Hier die 37 steirischen Local Heroes bei der Rallye Weiz 2026:?(Die differenten Startnummern rühren daher, weil die EHCR/HRM-Teilnehmer vor dem ORM-Feld ins Rennen gehen)

EHCR:
Startnummer 6: Peter Klamminger / Tobias Klamminger (VW Golf IV Kit Car)
Startnummer 10: Martin Karlhofer / Gunter Lenk (Lancia Delta Integrale)
Startnummer 21: Andreas Schögler / Sabine Pailer (Volvo 1425)

HRM
Startnummer 26: Hermelinde Schütter (Copilotin von J.G. Lindner/S/Ford Escort RS 1600)
Startnummer 29: Manuel Neureiter / Finn Wiesler (Seat Ibiza GTI 16 V)

ORM
Startnummer 35: Andreas Höfler (Ford Fiesta Rally2)?
Startnummer 36: Peter Hopf / Stefan Heiland (Ford Fiesta Rally2)

ORM 2
Startnummer 37: Günther Knobloch (Renault Clio Rally3)
Startnummer 39: Fabian Zeiringer (Renault Clio Rally3)
Startnummer 63: Gerolf Schuller (Mitsubishi Lancer Evo VI)
Startnummer 64: Chris-Andre Mayer / Manuel Brandner (Renault Clio)
Startnummer 65: Andreas Schemmerl / Martin Kleibenzettl (Mitsubishi Lancer Evo VIi)
Startnummer 68: Christian Roschker (Copilot von Alfons Nothdurfter/T/Ford Fiesta Proto)
Startnummer 74: „Tessitore“ (Ford Fiesta Proto)

ORM 3
Startnummer 43: Lukas Martinell (Copilot von Lukas Dirnberger/OÖ/Peuegot 208)
Startnummer 45: Bianca-Marina Stampfl (Copilotin von Th. Traußnig/K/Peugeot 208)
Startnummer 70: Florian Knoll / Jakob Graf (Renault Clio Sport)
Startnummer 72: Leander Pfleger (Opel Adam R2)
Startnummer 82: Reinhard Narnhofer / Robert Raith (Honda Civic)
Startnummer 83: Josef Lammer / Thomas Kober (Citroen Saxo 1.6 16V)
Startnummer 86: Heinz Kettner (Opel Corsa D OPC)??ARC 2
Startnummer 84: Maria Strallegger (Copilotin von Andreas Wirl/NÖ/325i E36)

RALLY4YOU
Startnummer 101: Gernot Hutter (Copilot von Anton Pickem/B/Lancia Delta Integrale)
Startnummer 102: Martin Ochabaueer / Bernd Leodolter (Toyota Starlet)
Startnummer 103: Marco Gugimaier / Nadja Spitzer (Volvo 740)

Rallye Weiz Radio 2026

Noir Trawniczek ist auch bei der Rallye Weiz wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir

Freitag, 17. Juli 2026

17.40 Uhr: ORM Stimmen der Piloten nach SP2
19.40 Uhr: EHRC Stimmen der Piloten nach SP3
20.15 Uhr ORM Stimmen der Piloten nach SP3

Samstag, 18. Juli 2026

12.00 Uhr: EHRC Stimmen der Piloten nach SP7
12.35 Uhr: ORM Stimmen der Piloten nach SP7
15.50 Uhr: ORM Stimmen der Piloten nach SP9
17.41 Uhr: EHRC & ORM Stimmen der Piloten vor dem Ziel

LIVE:
mixlr.com/rallye-radio-noir

Zum Nachhören: Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:
mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel

Rallye Radio Noir auf Facebook:
www.facebook.com/rallyeradionoir/

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