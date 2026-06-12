ORM, ET König Rallye: Nach SP2

Der Ernstfall hat die Show vom gestrigen Zeremonienstart am Judenburger Hauptplatz endgültig abgelöst. Pünktlich um 14.35 Uhr ist Michael Lengauer heute mit der Nummer 1 in den Rundkurs Gaal – Hammergraben gestartet und hat damit die ET KÖNIG Rallye 2026 powered by Peter Hop Erdbau wertungstechnisch eröffnet. Dass ihm dabei auf den ersten elf Kilometern der zweifache Staatsmeister Hermann Neubauer im Toyota Yaris Rally2 gleich elf Sekunden aufgebrummt hat, war gleich die erste Überraschung. Aber vielleicht damit zu erklären, dass Lengauer zum einen vom gewohnten Skoda in einen noch ungewohnten Citroen C3 Rally2 umgestiegen ist und zum anderen laut eigener Auskunft mit der Abstimmung nicht ganz glücklich war.



Nach bislang zwei Prüfungen hat Neubauer jedenfalls bereits 16 Sekunden Vorsprung auf Lengauer, der wiederum Markenkollegen Luca Waldherr nur drei Sekunden hinter ihm im Nacken sitzen hat.



Hochzufrieden sind die Oldboys im Feld. Raimund Baumschlager, nach seiner Schulteroperation wieder fit und im einzige(!) Skoda-Boliden unterwegs, ist Vierter, Martin „Max“ Zellhofer im Ford Fiesta Rally2 starker Fünfter, und Kris Rosenberger im brandneuen Lancia Ypsilon Rally2 komplettier den Pulk des prominenten Rallye-Trios.



Ein dramatischer Krimi zeichnet sich wieder in der ORM2-Kategorie ab, wo zwischen dem momentan führenden Christoph Zellhofer (Suzuki Swift ZMX) und den drei Renault-Clio-Rally3-Pilloten Maximilian Lichtenegger, Roland Stengg und Günther Knobloch nur sieben Sekunden liegen.



In der ORM 3 wird Marcel Neulinger (Lancia Ypsilon Rally4) seiner Favoritenrolle gerecht, hält die beiden Peugeot-208-Piloten Simon Seiberl und Thomas Traußnig 17 bzw. 25 Sekunden hinter sich.



ET KÖNIG Rallye 2026, Zwischenstand nach 2 von 15 Sonderprüfungen