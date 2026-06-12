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ORM, ET König Rallye: Vor dem Start
Grafik: Keane Design

ORM, ET König Rallye: Vor dem Start | 12.06.2026

Im Murtal heulen ab heute die Motoren

Insgesamt 66 Teams starten in die ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau im Raum Judenburg / Erster Wertungsabschnitt ist heute Nachmittag um 14.35 Uhr der Rundkurs Gaal – Hammergraben

Mit einem Zeremonienstart wurde gestern Abend die ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau showmäßig eröffnet. Hunderte Zuschauer wohnten dem Spektakel auf dem Hauptplatz von Judenburg bei, versprühten begeisterte Vorfreude und applaudierten den einzelnen Teams, die bereitwillig Auskunft über ihr Befinden vor dem Abenteuer gaben.

Sportlich beginnt der vierte Saisonlauf zur TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaft heute am Nachmittag mit der ersten von 15 Sonderprüfungen, die um 14.35 Uhr mit dem Rundkurs Gaal – Hammergraben gestartet wird. Als Topfavoriten gehen der zweifache Jännerrallye-Sieger Michael Lengauer (Citroen C3 Rally2) sowie der zweifache Staatsmeister Hermann Neubauer (Toyota Yaris Rally2) in die Rallye. Heute stehen insgesamt fünf Sonderprüfungen auf dem Programm, morgen rückt wieder Judenburg direkt in den Fokus. Dort werden heuer gleich drei Prüfungen mitten durch die Stadt führen und also wieder Massenbesuch erwartet.

Insgesamt nehmen nach der technischen und administrativen Abnahme durch die Austrian Motorsport Federation (AMF) 66 Teams die ET KÖNIG Rallye 2026 in Angriff.

?Die ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau zählt als vierter Lauf zur österreichischen TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaft ORM, zur TEC7 ORM 2, TEC7 ORM 3, zur RP-TOOLS Junioren-Staatsmeisterschaft, zur TEC7 HRM, TEC7 Rallye Trophy sowie zur nur am Samstag gewerteten Austrian Rallye Challenge.

Weitere Infos zur ET KÖNIG Rallye by Peter Hopf Erdbau unter www.rallye-murtal.at

Zeitplan
www.rallye-murtal.at/2026/zeitplan.html

ET König Judenburg Rallye Radio

Noir Trawniczek ist auch bei der ET König Judenburg Rallye powered by Peter Hopf Erdbau wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir

Freitag, 12. Juni 2026

15.30 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP2
18.55 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP5

Samstag, 13. Juni 2026

09.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP7
12.40 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP10
16.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP13
18.45 Uhr: Stimmen der Piloten vor dem Ziel

LIVE:
mixlr.com/rallye-radio-noir

Zum Nachhören: Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:
mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel
Rallye Radio Noir auf Facebook:
www.facebook.com/rallyeradionoir/

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