Skoda Motorsport hat anlässlich seiner 120 Jahre im Motorsport eine auf zwölf Stück limitierte „Editon 120“-Auflage des Skoda Fabia rally2 evo herausgebracht - die Sonderauflagen werden nacheinander an besonders wichtige Kunden des tschechischen Herstellers vergeben. Nummer 4 des Skoda Fabia rally2 evo „Edition 120“ erging an Simon Wagner und das Eurosol Racing Team Hungary. In einem Facebook-Posting gratulierte Skoda Motorsport mit den Worten: „Ready for the AUstrian Titel-Race“...



Grund genug, bei Simon Wagner nachzufragen. Ist der ORM-Titel 2021 das erklärte Ziel? Wird mit dem Edition 120-Skoda eine Titelkampagne ausgerollt? Simon Wagner lacht: „Ich kann jetzt schwer etwas anderes sagen. Aber im Ernst: Ja, wir wollen um den Titel fahren - ein solcher Titel würde dem tollen Edition120-Skoda gerecht werden. Für uns ist es eine große Ehre, die uns Skoda hier erweist - bei Eurosol haben wir nun drei Autos zur Verfügung.“



Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Das Jubiläums-Auto wird den Teams nicht geschenkt, es muss genau so gekauft werden wie all die anderen Autos. Wobei Simon unterstreicht: „Es gibt bei Skoda gewisse Extras, die man normalerweise noch dazukaufen muss. Bei der Edition 120 sind diese bereits inkludiert - es ist ein richtiges Ready-to-Race-Auto.“



Auf jeden Falll wird man Simon Wagner bei sämtlichen Läufen zur Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft am Start sehen. Wobei wie im Vorjahr noch einige Fragezeichen über den Rallyes schweben. Dass die ORM wie im Vorjahr komplett ausfällt, befürchtet auch Simon nicht: „Wir beginnen jetzt mal mit der Redstag Rallye Extreme, danach sind Wechsellland und Rallye Weiz noch nicht sicher. Aber selbst wenn es nur wenige Rallyes werden, mit einer Schneebergland am Beginnn und einer W4 als Finale wäre es eine sehr interessante Meisterschaft. Alllerdings ist bei wenigen Läufen eines klar: Einen Nulller sollte man nicht anschreiben- schon gar nicht bei der ersten Rallye.“



Erfahrungsrückstand



EIne „gemähte Wiese“ kann Simon Wagner in der ÖRM ohnehin nicht erkennen: „Das wird allles andere als ein einfaches Unterfangen. Man hat ja gesehen, dass Hermann Naubauer sehr schnell ist. Wir werden vor der RedstagRallye sicher einen Schottertest absolvieren. Aber ich habe ein weiteres Manko, das es zu überwinden gilt: Während die meisten meiner Mitbewerber sich ihre Onboardvideos mit R5 (nunmehr rally2, d. Red.) oder WRC-Fahrzeugen ansehen können, habe ich nur meine 2WD-Videos zur Verfügung. Das macht schon einen gewaltigen Unterschied, und zwar bereits beim Erstellen des Aufschriebs.“



Was Simon anspricht: Zwar hat er einzelne Rallyes in Österreich mit dem Skoda Fabia rally2 evo absolviert und die eine oder andere sogar gewonnen, doch auf eine konstante Saison kann Simon nicht blicken. Das hindert den Mauthausner jedoch nicht daran, mit dem gewohnt gesunden Selbstbewusstsein die nun fällige Kampfansage zu liefern: „Mit unseren Michelin Reifen und dem Skoda sind wir bestens gerüstet. Ich werde eben dann beweisen, dass es im ersten Jahr, in dem man durchgehend einen Rally2 einsetzt, bereits möglich ist, den Titel zu holen...“