RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
ORM: Jännerrallye 2026
Foto: Michael Jurtin

ORM: Jännerrallye 2026 | 04.09.2025

Auftakt zur Rallyesaison 2026 wieder in Freistadt

Der Startschuss ins neue Motorsportjahr fällt auch 2026 in Freistadt im oberösterreichischen Mühlviertel. Die LKW FRIENDS on the road JÄNNERRALLYE powered by WIMBERGER eröffnet traditionell die heimische Rallyesaison.

Der Startschuss ins neue Motorsportjahr fällt auch 2026 in Freistadt im oberösterreichischen Mühlviertel. Die LKW FRIENDS on the road JÄNNERRALLYE powered by WIMBERGER eröffnet traditionell die heimische Rallyesaison und geht von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Jänner 2026, in ihre 39. Auflage. Mit ihrer einzigartigen Winter-Kulisse und ihrem unkalkulierbaren Verlauf zählt sie seit Jahrzehnten zu den großen Abenteuern im Rallyesport und genießt deshalb einen besonderen Stellenwert im internationalen Vergleich.

Das Programm 2026 im Überblick

Freitag, 2. Jänner:?Am Nachmittag startet die Rallye mit dem Shakedown, am Abend folgt die bei Zusehern und Teilnehmern beliebte Fahrerpräsentation in der Messehalle Freistadt – traditionell der erste Höhepunkt.

Samstag, 3. Jänner:?Ein langer Rallyetag mit fünf verschiedenen Sonderprüfungen, jeweils zweimal befahren – eine davon komplett neu im Streckenplan.

Sonntag, 4. Jänner:?Vier weitere Sonderprüfungen, ebenfalls je zweimal befahren – darunter der bei Zuschauern sehr beliebte Rundkurs Freistadt und eine Powerstage bei Dunkelheit, bevor am Abend die Siegerehrung in der Messehalle Freistadt den Schlusspunkt setzt.

Die Veranstaltung setzt 2026 auf Qualität und Effizienz: „Unser Ziel ist eine kompaktere, aber intensive Rallye. Der Shakedown am Freitagnachmittag erspart den Teams einen kompletten Tag – ohne dass wir sportliche Abstriche machen“, erklärt Christian Birklbauer, Obmann des organisierenden RC Mühlviertel. „Insgesamt warten rund 170 SP-Kilometer auf die Teilnehmer – vor allem der lange Samstag wird sportlich besonders fordernd.“

Ohne Helfer/innen wäre eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich. „Die Jännerrallye lebt vom Engagement hunderter ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer“, betont Geschäftsführer Georg Höfer. „Gemeinsam schaffen wir auch 2026 ein Rallye-Wochenende, welches das ganze Mühlviertel und weit über die Grenzen hinaus begeistert!“

Winterliche Streckenbedingungen, selektive Prüfungen, die besten Rallyepiloten Österreichs und tausende leidenschaftliche Fans: Die LKW FRIENDS on the road JÄNNERRALLYE powered by WIMBERGER vereint all das, was den Rallyesport im Mühlviertel so besonders macht. Von 2. bis 4. Jänner 2026 erwartet die Rallyefans damit neuerlich ein echtes Highlight im österreichischen und internationalen Motorsportkalender.

Ähnliche Themen:

ORM/ARC, OBM Rallye: Fotos SP7-12

Die besten Bilder aus Krumbach - SP7-SP12

motorline.cc-Fotograf Daniel Fessl präsentiert seine besten Bilder von der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye - Samstag SP7 bis SP12.

F1 2026 langsamer

"Formel Langsam": Droht ein Tempo-Schock?

FIA-Technikchef Nikolas Tombazis erklärt, warum die Formel 1 ab 2026 zunächst langsamer wird - und weshalb das kein Problem für Fahrer und Fans ist

DTM-Kalender 2026

DTM-Saisonstart erstmals in Österreich!

Was sich 2026 beim DTM-Kalender ändert, worauf das zurückzuführen ist, und wie es in der kommenden Saison mit neuen Kursen und Überschneidungen aussieht

Aus nach nur zwei Jahren

Lamborghini stoppt Hypercar-Programm

2026 wird Lamborghini auch in der IMSA kein Hypercar mehr ins Rennen schicken: Stattdessen liegt der Fokus auf GT3 und Super Trofeo

News aus anderen Motorline-Channels:

Mehr Klarheit für Marke und Design

Audi Concept C: Reduktion auf das Wesentliche

Minimalistisches Design wird bei Audi künftig öfter zu finden sein, ein vollelektrischer Sportwagen gibt schon mal einen Ausblick auf die kommende Designphilosophie.

Vom E-Moped bis zum rasanten E-Bike

News von Honda, McLaren und eRockit

Honda bringt sein erstes E-Moped nach Europa, McLaren bringt E-Bikes mit ordentlich Power und bei eRockit gibt es Verstärkung mit (E-)Automobil-Background.

WM-Vorentscheidung in Zandvoort?

Piastri gewinnt nach Norris-Defekt!

Bitteres Aus für Lando Norris: Oscar Piastri gewinnt in Zandvoort, Isack Hadjar erobert sein erstes Podium, und Ferrari erleidet einen Totalschaden

Weitere Artikel:

WRC Rallye Paraguay 2025: Bericht

Sebastien Ogier feiert Karrieresieg Nummer 65

Sebastien Ogier gewinnt die Premiere der Rallye Paraguay und mischt munter im WM-Kampf mit - Adrien Fourmaux verliert Podiumsplazt in letzter Prüfung

ARC, OBM Rallye: Bericht

Führungswechsel in der ARC!

Nach der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye liegt Vorjahres-Clubmeister Lukas Dirnberger nach einer Punktekorrektur in Führung. Den ARC-Sieg feierte Marcel Neulinger. Mit Ausnahme der ARCP ist in der Austrian Rallye Challenge noch alles offen…

ORM, OBM Rallye: Nach SP4

Ein logischer Spitzenreiter nach Tag 1

Bei der OBM Land der 1000 Hügel Rallye führt vor dem morgigen Entscheidungstag Staatsmeister Simon Wagner das Feld an / Bei den Junioren ist Marcel Neulinger auf Kurs Richtung Titelverteidigung

ORM/ARC, OBM Rallye: Vorschau

Heiße Kämpfe um die letzten Titel

Die OBM Land der 1000 Hügel Rallye nächste Woche in Krumbach bildet den Schlusspunkt der heurigen Rallye-Staatsmeisterschaft. In dieser sind noch drei Entscheidungen offen.

Alpe Adria Rally Cup: Rally Piancavallo

AARC & AART: Zwei deutsche Teams auf Titelkurs

Nach Rally Piancavallo: Niki Schelle beim „Alpe Adria Rally Cup“ (AARC-2WD) in Führung. Manuel Kössler führt in der „Alpe Adria Rally Thropy“ (AART-4WD)