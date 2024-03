ORM Junioren: Neuer Titelsponsor

Die Junioren Rallye-Staatsmeisterschaft 2024 hat einen neuen Hauptsponsor – und sorgt so für eine ziemliche Überraschung. Als neuer Namensgeber fungiert nämlich niemand geringerer als Ex-Staatsmeister Achim Mörtl, der mit seiner Event-Firma „Achim Mörtl – Emotionale Mobilität“ mit gutem Beispiel vorangeht und so möglichst viele weitere Privatpersonen und Unternehmen motivieren möchte, den österreichischen Rallye-Nachwuchs zu unterstützen.



Die „Pirelli Junioren Rallye Staatsmeisterschaft powered by Advancis Austria“ war bereits in ihrer ersten Saison äußerst erfolgreich – einerseits sportlich, wie die packende Entscheidung bei der allerletzten Saisonveranstaltung bewies, andererseits wirtschaftlich, indem der ORM-Promoter RSP 8.000,- EUR Preisgeld an die Top-Drei ausschütten konnte. Zudem untermauerte die verstärkte Berichterstattung im TV und in anderen Medien den Aufwärtstrend. Damit es 2024 in dieser Art und Weise weitergeht und die Aufmerksamkeit für die Junioren steigt, gibt es einige Neuerungen – unter anderem soll auch das Preisgeld erhöht werden.



Wenige Tage vor dem zweiten Lauf zur österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft, der „LKW FRIENDS on the road Rebenland Rallye“, gibt es einen neuen Hauptsponsor der Junioren-ÖM zu vermelden. Für den einen oder anderen Beobachter vielleicht etwas überraschend ist es niemand geringerer als der dreifache Rallye-Staatsmeister Achim Mörtl, der mit seiner Event-Agentur „Achim Mörtl – Emotionale Mobilität“ zum Titelsponsor wird. Nach den Beweggründen für sein Engagement gefragt sagt Achim Mörtl: „Zuvorderst liegt mir der heimische Rallyesport nach wie vor sehr am Herzen und ich bin der Meinung, dass gerade in Österreich seit jeher zu wenig für die Nachwuchsförderung getan wird. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich als junger Pilot bei den Kärntner Reifenhändlern um den einen oder anderen Reifen gebettelt habe. Und seit damals hat sich in dieser Hinsicht nicht viel verändert. Zum anderen bin ich als kritische Stimme bekannt, will aber in dieser Sache ein Zeichen setzen und mit meinem Engagement zeigen, dass man gute Initiativen des Promotors unbedingt unterstützen sollte – auch dann, wenn man in anderen Bereichen Kritik übt. Ich hoffe sehr, dass mein Beispiel Schule macht und sich auch andere Privatpersonen, vor allem aber auch das eine oder andere Unternehmen dazu entschließen, den heimischen Rallye-Nachwuchs finanziell zu unterstützen. Wenn möglichst viele mitmachen, braucht es keine riesigen Beträge. Wir könnten gemeinsam viel bewegen. An dieser Stelle möchte ich noch anmerken, dass ich hier auch auf die Unterstützung von AMF und ÖAMTC hoffe. In vielen anderen Ländern sind die Verbände maßgebliche Unterstützer der Junioren und ich bin der Überzeugung, dass dies auch in Österreich möglich sein muss.“



Günther Knobloch vom ORM-Promotor RSP dazu: „Es freut mich sehr, dass die Junioren-Förderung – nur drei Monate nach der Präsentation der ORM-Kampagne 2024 – bereits höher dotiert ist wie zu Saisonende 2023. Stand heute beträgt das Preisgeld, das wir an die Top-Drei der Junioren ausbezahlen, bereits 8.500.- EUR. Unser Ziel ist es, dass dieses Budget durch das Engagement weiterer Partner bis zum letzten ORM-Lauf weiter erhöht wird. Bei allen ORM-Partnern, die sich bereits jetzt zur Unterstützung der ORM-Junioren bekannt haben, möchte ich mich auf diesem Weg sehr herzlich bedanken – ich hoffe, dass viele weitere dem guten Beispiel folgen werden.“



Weiterführende Informationen zur Junioren Rallye Staatsmeisterschaft 2024 sowie ein genauer Überblick über das dreiteilige Sponsoringkonzept mit allen Details für interessierte Unterstützer finden sich unter www.rallye-oem.at/sites/junioren_orm.html!