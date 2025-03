ORM Kickoff Event

TEC7 ORM ist ab heute die neue Schreibweise der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft – erfreuliche Neuigkeiten für den Rallyesport. Die Marke TEC7 steht für das Premium-Produktportfolio der international tätigen, belgischen Unternehmensgruppe Novatech. Das eigentümergeführte Unternehmen ist in den Benelux-Ländern, Norwegen und Irland im Bereich Kleben, Abdichten, Reinigen und Schützen Marktführer. Die nachhaltigen Produkte, international ausgezeichnet und in einigen Sparten Weltmarktführer, sind für Profis in Industrie und Gewerbe entwickelt. Die Hintergründe der Kooperation wurden heute im Rahmen der Vienna Motorsport Show in der Riverside Shopping Mall in Wien präsentiert.



TEC7 ist ORM Seriensponsor und Co-Sponsor der Junioren-Rallye-Staatsmeisterschaft 2025



Erfreuliche Neuigkeiten für den Rallyesport! Nach nur zwei Saisonen Aufbauarbeit konnte - durch den im November 2023 gegründeten, gemeinnützig agierenden ORM-Promoter RSP - für die ORM-Saison 2025 mit TEC7 eine starke Marke als Seriensponsor gewonnen werden. Die österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft heißt somit ab sofort TEC7 ORM. Das gemeinsam gestaltete Logo ist ab heute auf der www.rallye-sport.at sichtbar, es ersetzt das bislang verwendete Logo der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft. Heute wurde im „Riverside“ in Wien auch die neue TV-Leinwand der TEC7 ORM für die Saison 2025 präsentiert – zudem wurde die Marke TEC7 näher vorgestellt.



TEC7 ist das Premium Produktportfolio der international tätigen, belgischen, eigentümergeführten Unternehmensgruppe Novatech und Marktführer in den Benelux-Ländern, Norwegen und Irland im Bereich Kleben, Abdichten, Reinigen und Schützen. Die nachhaltigen Produkte, international ausgezeichnet und in einigen Sparten Weltmarktführer, sind für Profis in Industrie und Gewerbe entwickelt. Sie bestechen durch einfache, aber effiziente und sichere Anwendungen. Die Generalimporteure und Eigentümer des österreichischen Handelspartners, Karl Wagner und Gerda Zauner, wollen mit dem Engagement als Seriensponsor der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft den nationalen Rallyesport bestmöglich unterstützen und gleichzeitig die Präsenz von TEC7 am österreichischen Markt stärken und ausbauen. Auf der Suche nach Partnern, um die Marke TEC7 neben weiteren Marketingaktivitäten noch stärker in den Kernzielgruppen zu positionieren lag der Fokus der Motorsportler Wagner/Zauner, 5-fache FIA European Historic Rally Champions 2013, 2014, 2018, 2019 & 2023 und 2-fache Österreichische Historische Staatsmeister 2011 & 2012 klar auf einem Engagement in der Österreichischen Rally Staatsmeisterschaft. Mit RSP „Rallye-Sport Promoter gemeinnützige GmbH“ war der richtige Partner gefunden - und mit der ORM die geeignete Plattform. Die Leidenschaft für den Motorsport ist eng mit dem Streben nach technischer Präzision, neuen Technologien und deren perfekter Umsetzung verbunden. Dies zeichnet die TEC7 Produkte aus – und ist auch im Motorsport unerlässlich. Dazu Karl Wagner: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der ORM einen super Partner für die Promotion von TEC7 gefunden haben – und dabei auch unsere Leidenschaft für den Rallyesport zum Ausdruck bringen können“, und ergänzt: „Wir wollen und werden dieses Vertrauen und auch die Erwartung in einen Seriensponsor bestmöglich erfüllen.“



Neben der Zusammenarbeit als Titelsponsor mit der ORM und allen damit verbundenen Aufgaben liegt bei Wagner/Zauner gemeinsam mit TEC7 auch ein großer Schwerpunkt in der Unterstützung der Junioren-Rallye-Staatsmeisterschaft. Als Co-Sponsor gemeinsam mit „Winterfahrtraining.at“, wird somit auch für den Rallye-Nachwuchs ein wichtiges Zeichen gesetzt. Als Eigentümer der Werkstatt911 GmbH, setzen Wagner/Zauner mit ihrem „Werkstatt911-TEC7 Rallye Team“ in der neuen Saison zwei Rallyeautos ein. Neben dem gelben historischen Porsche 911 SC geht auch der 23-jährige Norweger Martin Stenberg, der 2024 sein Österreich-Debüt in Weiz gab, mit einem TEC7-Peugeot 208 R2 in der Junioren Staatsmeisterschaft an den Start. Dazu Wagner: „Für die Zukunft des Rallye-Sports ist die Förderung junger Talente unerlässlich. Wir werden dies in den nächsten Jahren ausbauen. Nur gemeinsam kann man viel erreichen“.



Mit den Verantwortlichen des Österreichischen Rallyesports, anderen Sponsoren, Veranstaltern und vor allem Sportlern sieht sich das Team rund um TEC7 als Proponent für den österreichischen Rallyesport. Neben der Teilnahme beider Rennautos sind TEC7-Kundenevents bei allen Meisterschaftsläufen geplant. „Unsere Mitarbeiter verkaufen Top-Produkte in einem technisch sehr anspruchsvollen Umfeld – die Affinität zu Motorsport liegt nah“, freut sich Wagner über die Möglichkeit, seine Leidenschaft für den Rallyesport künftig auch mit seinen Kunden teilen zu können. Die Zusammenarbeit von TEC7 mit der ORM ist für zumindest drei Jahre geplant. Denn nur gemeinsam entsteht Großes.



Günther Knobloch, RSP: „Ich freue mich sehr über das Engagement der Familie Wagner/Zauner, das die „TEC7 ORM“ letztlich möglich gemacht hat. Im Laufe der Gespräche zur „Winterfahrtraining.at Junior Rallye Staatsmeisterschaft“ haben wir alle die tollen Möglichkeiten von einer Partnerschaft zwischen TEC7 und der ORM erkannt – ich bin mir sicher, dass hier eine echte win-win Situation geschaffen werden konnte. Die Pläne von TEC7 für die Vermarktung der hochwertigen Produkte passen aus meiner Sicht perfekt zur Plattform der österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft – und die ORM passt perfekt zu der Marke TEC7, Präzision verbindet. Die bereits geplanten Events von TEC7 finden künftig oftmals in örtlicher Nähe zu Läufen der TEC7 ORM statt, dort werden auch Rallyefahrzeuge präsentiert – ich bin überzeugt, dass dadurch sowohl die TEC7-Events als auch die Läufe zur TEC7 ORM an sich, davon profitieren werden. Weitere Informationen dazu werden künftig auch auf der Plattform der TEC7 ORM - www.rallye-sport.at - geteilt werden.“



In weniger als drei Wochen findet mit der Rebenland Rallye zudem bereits der 2. Lauf zur TEC7-ORM 2025 statt, nur zwei Wochen später zieht der Rallye-Tross dann bereits weiter zum 3. Lauf ins Lavanttal!