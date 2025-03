ORM Kickoff Event 2025

Die „ORM-Junioren“ können sich für die Saison 2025 sowohl über einen neuen Haupt- als auch über einen neuen Co-Sponsor freuen – Winterfahrtraining.at und TEC 7. Zwei starke Marken, die - dank der erfolgreichen Menschen dahinter - mehr als nur Sponsoren sind. Das „Junioren-Logo 2025“ wird bereits heute online auf www.rallye-sport.at präsentiert, ebenso das Video-Statement des prominentesten Unterstützer der ORM – Rallyelegende Walter Röhrl. Die Hintergründe dazu werden am 8. März um 14.00 im Rahmen der Vienna Motorsport Show in der Riverside Shopping Mall in Wien präsentiert.



Winterfahrtraining.at – Titel-Sponsor 2025 für die Junior Rallye-Staatsmeisterschaft, TEC 7 neuer Junioren Co-Sponsor



Die Junioren Rallye-Staatsmeisterschaft – startberechtigt sind 2025 alle Teilnehmer bis zum 25. Lebensjahr - wird zum dritten Mal in Folge in dem neuen, vom ORM-Promoter ins Leben gerufenen Konzept, ausgetragen. Die Junioren kämpfen dabei im Rahmen der sechs ORM-Läufe – gewertet werden bei den Junioren wie auch in der ORM jeweils die fünf besten Ergebnisse - neben dem Staatsmeistertitel auch um Preisgeld. Dieses wird dabei in der Verteilung 50 Prozent für den Sieger, 30 Prozent für den Zweitplatzierten und 20 Prozent für den Drittplatzierten vergeben. In der Saison 2025 gibt es darüber hinaus einen weiteren Mehrwert. Sowohl der Betreiber des international bekannten Winterfahrtraining-Geländes im Lungau– der Rallye- und Rennfahrer Reini Sampl, Sieger der seriennahen M1 Rallye-Masters 2016 – als auch die beiden mehrfachen Rallye-Europameister der historischen Meisterschaft - Karl Wagner und Gerda Zauner, die hinter der starken Marke TEC 7 stehen - verfügen über viel Know-how im Rallyesport und entsprechende Netzwerke. 2025 sind daher auch mehrere Netzwerktreffen geplant – darunter zumindest auch ein „fahraktiver Event“, der im FAZ Fohnsdorf von Peter Hopf stattfinden soll.



Einladung zum ORM Kick-Off Event 2025 am Samstag dem 8. März im "Riverside"



Die „38. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by WIMBERGER“ war 2025 ein fulminanter Auftakt in die ORM-Saison 2025 – sportlich, in Hinblick auf den Eventcharakter, die TV- und Medienreichweite sowie die Zuseher-Präsenz strahlte die Rallyebegeisterung von Freistadt aus weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Drei Wochen vor dem zweiten ORM-Lauf Ende März im Rebenland werden am 8. März in der „Riverside Shopping Mall in Wien“ die ORM-Partner der Saison 2025 vorgestellt. Jene Partner, die die Plattform ORM über 12 Monate hindurch - einschließlich der Jänner-Rallye 2026 - unterstützen.

Neben den auf der ORM-Leinwand präsentierten ORM-Partner gibt es auch ein vom ORM-Promoter initiiertes „Junioren-Partner Netzwerk“, bei dem 50 % aller Einnahmen am Saisonende als Preisgeld an die Top-3 der „Winterfahrtraining.at Junioren Rallye Staatsmeisterschaft“ ausgeschüttet werden.



Reini Sampl: „Da bei uns ja immer wieder sehr viele junge Rallye- und Rennfahrer trainieren ist es für mich naheliegend, die Jugend im Rallyesport zu unterstützen. Warum Rallyesport? Eine meiner Leidenschaften, selbst werde ich wohl nicht mehr Weltmeister und jeder weiß - der Sport ist sehr schwierig zu finanzieren, daher möchte ich auf dem Weg einen Beitrag zur Nachwuchsförderung leisten. Ich habe Glück gehabt, ich darf ein sehr spannendes und abwechslungsreiches Leben führen – zudem arbeite ich mit vielen interessanten und erfolgreichen Menschen zusammen. Im Rahmen meiner Zusammenarbeit mit Walter Röhrl habe ich ihn auf mein Engagement für den österreichischen Rallyesport aufmerksam gemacht und ihn mit in´s Boot geholt – Walter weiß noch viel besser als wir, wie herausfordernd es heutzutage ist, überhaupt nur mal die ersten Schritte im Rallyesport setzen zu können.“



Günther Knobloch, ORM-Promotor RSP: „Es freut mich sehr, dass mit Winterfahrtraining.at und TEC 7 zwei starke Marken als Titelpartner hinter den ORM-Junioren 2025 stehen. Besonders, da in beiden Fällen erfolgreiche Unternehmer dahinter stehen, die zudem im Rallyesport aktiv sind. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Reini Sampl, der neben seinem persönlichen Engagement bereits drei weitere Junioren-Partner für das Projekt gewinnen konnte – darunter der bekanntesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Rallyepiloten aller Zeiten – die Rallyelegende Walter Röhrl. Wir hoffen, dass dem tollen Engagement von Walter Röhrl, Reini Sampl, Karl Wagner, Gerda Zauner und den bereits im „Junioren-Kanal“ präsentierten Supportern, im Laufe der Saison 2025 noch viele weitere folgen. Stand heute beträgt das „Junioren-Preisgeld 2025“ bereits € 10.000.-, ein neuer Rekordwert.“



Alle Rallyefans sind in dem Zusammenhang herzlich zur „Vienna Motorsport Show“ in die Riverside Shopping Mall am Samstag dem 8. März eingeladen. Neben dem Formel-1 Talk mit F1-Star Alexander Wurz werden dort auch aktuelle Stars aus der österreichischen Rallye-Szene – wie der ORM-Führende Michael Lengauer – und weitere Akteure sprechen, zudem werden die „ORM- und Junioren-Sponsoren“ 2025 vor Ort präsentiert. Das Szenetreffen startet um etwa 13.00, voraussichtlich ab etwa 14.00 werden die Interviews rund um den Rallyesport starten.



Unterstützungsmöglichkeiten der „Winterfahrtraining.at Junioren Rallye Staatsmeisterschaft“ 2025



2025 ist es für alle Unternehmen, Teams, Piloten und Rallyefreunde möglich, die ORM-Junioren als Partner zu unterstützen. Die Partnerpakete starten bei € 1.000.- - diese umfassen, im Unterschied zur ORM-Partnerschaft, ausschließlich eine Online-Präsenz im ORM Junioren-Kanal für 12 Monate. Die Hälfte des Budgets geht dabei direkt in den Junioren-Preisgeldtopf, die andere Hälfte wird für PR-Aktivitäten aufgewendet. Ab € 1.500.- Sponsoring für die „Winterfahrtraining.at Junioren Rallye-Staatsmeisterschaft“ wird online zusätzlich ein Firmenlogo mit Link zum Partnerunternehmen im „Junioren-Kanal“ präsentiert. Unternehmen, Teams, Piloten und Rallyefreunde können sich zudem mit einer „Spende in betraglich beliebiger Höhe“ zur Unterstützung der „Junioren Rallye Staatsmeisterschaft 2025“ bekennen. Alle Unterstützer, die auf diesem Weg einen Betrag zwischen € 500.- und € 1.000.- zum Preisgeld beitragen, werden im Junioren-Kanal als „Junioren-Supporter“ namentlich erwähnt, alle aktuell oder ehemals im Rallyesport Aktiven werden dort mit Ihrem EWRC-Profil verlinkt. Weitere Informationen über den RSP und die Spende- und Sponsoringkontakte auf der Infoseite über den ORM-Promoter.



In weniger als einem Monat findet mit der Rebenland Rallye zudem bereits der 2. ORM-Lauf 2025 statt – in der schönen Südsteiermark werden sich wieder viele Rallyefreunde treffen! Nur zwei Wochen später zieht der ORM-Tross dann bereits weiter zum 3. ORM-Lauf ins Lavanttal!