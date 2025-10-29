RALLYE

ORM Netzwerktreffen
18.200 Euro Preisgeld für die ORM-Junioren

Am 8. November ab 15.00 findet das 3. ORM-Netzwerktreffen im FAZ (Fohnsdorf, STMK) statt. In dem Rahmen werden die Preisgeldschecks im Wert von über € 18.200.- an die Top 3-der „Winterfahrtraining.at Junioren Rallye Staatsmeisterschaft 2025“ übergeben, zudem findet die ORM-Siegerehrung für die Top 3 aller ORM-Prädikate statt

Einladung zum 3. ORM-Netzwerktreffen am 8. November

Beim „ORM-Netzwerktreffen“ treffen im FAZ Fohnsdorf erneut aktive Rallyesportler und Rallyesportinteressierte auf den Vorsitzenden der Rallyekommission, DI Willi Singer, den AMF-Generalsekretär Mag. Michael Fehlmann und Rallye-Urgestein Gerhard Leeb sowie viele weitere wichtige Akteure aus dem ORM-Umfeld. Eingeladen hat erneut der ORM-Promoter RSP – Günther Knobloch, Georg Höfer und Christian Birklbauer – sowie der Hausherr des FAZ, Peter Hopf. Zur Veranstaltung sind auch weitere Personen, die sich im Rallyesport engagieren oder künftig engagieren möchten, eingeladen. Potentielle Piloten genauso wie Pressevertreter, Fotografen oder Clubmitglieder von Rallyeclubs. Die Teilnahme ist kostenlos, lediglich die Anmeldung unter diesem Link ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Veranstaltung ist für rund 90 Personen konzipiert, gibt es mehr Anmeldungen als Teilnehmer platzmäßig möglich sind, gilt der Anmeldezeitpunkt. Die Anmeldebestätigung senden wir am Montag vor dem Event aus. Im Anmeldelink können Themen eingebracht werden, die im Rahmen der Veranstaltung diskutiert werden sollen. Das Team des ORM-Promoters RSP freut sich auf konstruktive Feedbacks und eine interessante Veranstaltung mit Rallyefreunden und Unterstützern des Sports.

€ 18.200.- Preisgeld für die Top3 der „Winterfahrtraining.at Junioren Rallye Staatsmeisterschaft“

Bereits zum dritten Mal in Folge kann die vom ORM-Promoter RSP ins Leben gerufene „Junioren-Förderung“ einen erfreulichen Betrag zur Nachwuchsförderung leisten. Bereits im ersten Jahr der Initiative konnte der RSP durch die ORM-Partner ein Preisgeld in Höhe von € 8.000.- an die Top-3 ausschütten, letztes Jahr konnte mit € 8.500.- eine leichte Steigerung erzielt werden - für 2025 gelang ein ebenso erfreulicher wie unerwarteter Schritt, dass „Junioren-Preisgeld“ konnte mit € 18.200.- mehr als verdoppelt werden. Neben den ORM- und Juniorenpartnern der ersten Stunde – Pirelli, GRAPOS, Jansen Competition und Suzuki – hat 2025 besonders das persönliche Engagement des Seriensponsors – der Inhaber von Winterfahtraining.at, Reini Sampl – sowohl durch sein Sponsoring als auch durch sein starkes Netzwerk, Dynamik verliehen. Neben Rallye-Ikone Walter Röhrl haben weitere starke Partner wie Pfeil Design, Last Exit und digimagical (.com) zum Preisgeld beigetragen. Eine sehr Reichweitenstarke „Aufkleber-Aktion“ verstärkte mit € 50.- pro Aufkleber sowohl Preisgeld als auch die Aufmerksamkeit für die Junioren. Die Kampagne wurde zudem durch das starke Engagement des ORM-Serien- und Juniorensponsor „TEC7“ und weiteren starken Partnern wie dem Knobi.at Supporter Club, Race Rent Austria, Jännerrallye, Vollgas! und die AMF - Austrian Motorsport verstärkt. Am 8. November erhalten die Top-3 dadurch in Summe Preisgeldschecks in Höhe von Gesamt € 18.200.-, dabei erhält Marcel Neulinger für den Sieg € 9.100.-, Thomas Traußnig erhält € 5.460.- für Rang 2 und Lukas Dirnberger € 3.640.- für Rang 3.

ORM-Siegerehrung für die Top3 aller Prädikate

Zum ersten Mal hält der ORM-Promoter in dem Rahmen (ergänzend zur immer im Jänner des Folgejahres ausgetragenen AMF-Gala für die Prädikatssieger) eine Siegerehrung für die Top-3 aller im Rahmen der ORM ausgetragenen ORM-Prädikate aus. Das sind – neben den modernen Serien TEC7 ORM, TEC7 ORM2 und TEC 7 ORM3 auch die historische TEC7 HRM sowie die beiden Prädikate mit Altersbezug – die „Winterfahrtraining.at Junioren Rallye Staatsmeisterschaft“ für Piloten bis 25 Jahre - und die „ORM Trophy“ für Piloten ab 50 Jahren.

Das ORM-Promoter-Team bedankt sich bei den Pressepartnern für die tolle mediale Begleitung der ORM-Saison 2025, freut sich besonders über die persönliche Teilnahme von Pressevertretern am 8. November, natürlich aber auch über eine entsprechende Ankündigung oder auch Nachberichterstattung des Netzwerktreffens, bei dem heuer auch wieder einige Rallyefahrzeuge live vor Ort sein werden. Bereits im Vorfeld des Events läuft ein durch TEC7 initialisiertes und unterstütztes „Media Training“ für Rallyepiloten unter 25 Jahren über die Bühne, darüber hinaus gibt es am FAZ für die ORM-Junioren einen fahraktiven Teil, der von erfolgreichen ORM-Piloten unterstützt wird.

Interview mit Günther Knobloch

Das Interview mit dem ORM-Promotor

Die Rallyesaison geht ins letzte Drittel, die ET König Rallye war mit Stadtkurs und Live TV ein Highlight. Zeit für ein Interview mit dem ORM-Promotor.

ET König Rallye: Fotos Samstag

Die besten Bilder aus Judenburg - Samstag

motorline.cc-Fotograf Daniel Fessl präsentiert die besten Bilder von der ET König Judenburg Rallye - die besten Bilder vom Samstag.

ET König Rallye: Bericht

Wagner erobert das Murtal zum zweiten Mal

Bei der ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau waren Tausende Fans von den Leistungen der Aktiven und vom schönen Wetter begeistert / Der Stadtkurs durch Judenburg war das Highlight einer rundum tollen Veranstaltung

ET König Rallye: Nach SP9

Wagner führt - Spannung in ORM3 und HRM

Nach SP9 führt weiterhion Wagner vor Neubauer und Baumschlager. Um jede Sekunde wird in der ORM3 (Lukas Dirnberger vor Fabian Zeiringer) und in der HRM (Patrik Gaubinger knapp vor Karl Wagner) gekämpft. Nach der Mittagspause wird u. a. der Stadtkurs durch Judenburg zweimal gefahren.

Hoffen auf Komfortgewinn, Zweifel an Technologie

Studie Autonomes Fahren: Geringes Wissen, hohe Skepsis

Eine Umfage der Allianz Versicherung erteilt den Österreichern eine ambivalente Einstellung zum Autonomen Fahren. Einheitliche Teststandards sollen die Situation entspannen.

Welche Arten es gibt, worauf es zu achten gilt

Zufahrtsbeschränkungen in Europa im Check

Gerade in der Urlaubszeit werden für Autoreisende Umweltzonen, City-Maut & Co. wichtig. Derlei Maßnahmen sind in Europa weit verbreitet, doch gibt es keine einheitliche Regelung. Der ÖAMTC klärt auf, wie man unnötigen Ärger und Strafen vermeidet.

Vom E-Moped bis zum rasanten E-Bike

News von Honda, McLaren und eRockit

Honda bringt sein erstes E-Moped nach Europa, McLaren bringt E-Bikes mit ordentlich Power und bei eRockit gibt es Verstärkung mit (E-)Automobil-Background.

Formel 1 Mexiko: Rennen

Sieg auf ganzer Linie für Norris

Wachablösung in der Formel-1-Weltmeisterschaft 2025: McLaren-Fahrer Lando Norris übernimmt in Mexiko die Führung - Oscar Piastri und Max Verstappen straucheln

WRC 2027 mit neuem Auto

M-Sport will keine "Heftpflaster"-Lösung

M-Sport will 2027 ein neues WRC-Auto bauen statt den Rally2 aufzurüsten - Teamchef Richard Millener nennt die Upgrade-Option ein Heftpflaster

ARC, Herbstrallye: Bericht Friedl

„Es war eine besondere Atmosphäre"

Eugen Friedl und Helmut Aigner, beide vom MCL 68 – Motorclub Leobersdorf, haben die Rallye sehr genossen und mit einem guten Gesamtergebnis bei Eugens 100. Rallyestart zum persönlichen Highlight werden lassen.

Oliver Solberg vor WRC-Aufstieg

Wird Solberg Toyotas neuer Hoffnungsträger?

Oliver Solberg gilt als Favorit auf ein Toyota-Cockpit für 2026: Nach seinem WRC2-Titel spricht er offen über Hoffnungen, Gespräche und seine Zukunft

WRC, Zentraleuropa: Nach Tag 2 (SP8)

Zehntel-Duell Ogier-Rovanperä um die Spitze

Kalle Rovanperä verkürzt am Freitagnachmittag den Rückstand auf Sebastien Ogier, doch der Franzose führt die Rallye Zentraleuropa hauchdünn weiter an

WRC, Zentraleuropa: Nach Tag 3 (SP 14)

Rovanperä klar auf Siegkurs

Kalle Rovanperä steht kurz vor seinem dritten Saisonsieg in der Rallye-Weltmeisterschaft und hat seine Titelchancen damit deutlich verbessert

WRC, Rallye Zentraleuropa: Tag 1

Ogier übernimmt frühe Führung

WM-Leader Sebastien Ogier hat den besten Start in die Rallye Zentraleuropa erwischt - Kalle Rovanperä ist seinem Titelrivalen direkt auf den Fersen. Gaßner/Gaßner auf P3 der RC3, Gaßner/Vrga auf P10/RC3.