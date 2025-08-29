ORM, OBM Rallye: Nach SP2

Bei idealen äußeren Bedingungen wurde heute um 17 Uhr im niederösterreichischen Krumbach die OBM Land der 1000 Hügel Rallye und somit auch das Saisonfinale der österreichischen TEC7 Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) gestartet. Die drückende Schwüle des Tages hatte sich in einen böigen Wind gewandelt, der allerdings auch als Vorbote einer möglicherweise aufziehenden Schlechtwetterfront gedeutet werden konnte.



8,3 Kilometer in Feistritz und 8,4 Kilometer in St. Peter haben die Rallye-Asse bereits hinter sich gebracht, und diese beiden Prüfungen stehen ab 20 Uhr und also bei Dunkelheit noch einmal auf dem Zeitplan.



Momentan hat der bereits feststehende Staatsmeister Simon Wagner im Hyundai i20 Rally2 eigentlich erwartungsgemäß alles im Griff. Mit zwei Bestzeiten hält er die Führung. Überraschend und aber auch nicht kommt der zweite Platz von Albert von Thurn und Taxis. Der Deutsche fühlt sich im Skoda Fabia Rally2 aus der Schmiede von Raimund Baumschlager offensichtlich immer wohler und bewies dies heuer schon einige Male mit starken Zeiten. Auch der zweite Pilot aus dem BRR-Stall, Michael Lengauer, macht im Skoda Fabia gute Figur und hält Platz drei.



Äußerst unglücklich begann die Rallye für Luca Waldherr. Sein Citroen C3 Rally2 verlor bereits auf den ersten Kilometern Bremsflüssigkeit und der Lokalmatador dadurch gleich einmal 25 Sekunden auf Spitzenreiter Wagner. Auf der Verbindungsetappe zur zweiten Prüfung konnte der gelernte Mechaniker den Defekt zumindest so weit beheben, dass er in der Rallye blieb, was mit einer drittbesten Zeit im zweiten Wertungsabschnitt belohnt wurde. Zwischenzeitlich liegt Waldherr 17 Sekunden hinter einem angestrebten Podestplatz auf Rang vier.



Als bester ORM 2-Pilot liegt der Niederösterreicher Christoph Zellhofer im Suzuki Swift ZMX auf dem guten sechsten Platz, dicht gefolgt vom Steirer Roland Stengg im Renault Clio Rally3.



OBM Land der 1000 Hügel Rallye 2025, nach 2 von 12 Sonderprüfungen

Zeitplan OBM Land der 1.000 Hügel Rallye

www.obm-1000huegel-rallye.at/2025/zeitplan.html



TEC7 ORM OBM RALLYE RADIO



Noir Trawniczek ist auch bei der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye 2025 wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir



Samstag, 30. August 2025



09.45 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP6

12.40 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP8

15.50 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP10

17.45 Uhr: Stimmen der Piloten vor dem Ziel



LIVE:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören: Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



Rallye Radio Noir auf Facebook:

www.facebook.com/rallyeradionoir/