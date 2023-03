ORM: Punktestände

Wir schreiben Mittwoch, den 29. März 2023 - rund zehn Tage nach der Rebenland-Rallye. Wer sich auf der offiziellen Website der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) über den aktuellen Punktestand informieren möchte, erhält einen zuletzt am 7. Jänner aufgefrischten Eintrag, sprich den Punktestand nach der Jännerrallye. Und das auch nur unvollständig - ein Link führt zur Seite der AMF. Dort ist zum Teil die Rebenland-Rallye berücksichtig - in der großen Kategorie jedoch nicht, auch die ORM Trophy oder ORM2WD sind nicht upgedatet. Gibt es dafür einen Grund?



Ein Anruf beim ORM Promotor, bei Georg Höfer, bringt Licht in die Angelegenheit. Denn bei der Rebenland Rallye gab es einen Protest von Luca Pröglhöf gegen Lukas Dirnberger - Pröglhöf war der Meinung, dass der Ford Fiesta ST von Dirnberger illegal sei. Konkret vermutete Pröglhöf, dass das Steuergerät des Autos verändert worden sei - die AMF-Techniker haben das Steuergerät daraufhin plombiert und am 27. März auf einem Prüfstand getestet - dabei kam laut Protestentscheidung heraus, dass es „keine Leistungssteigerung durch die Software“ geben würde. Der Protest wurde somit zurückgewiesen.



Laut Georg Höfer werden die Punktestände nun aktualisiert. Bleibt noch jene Frage offen, warum das bis zum Bescheid der AMF geheim bleiben musste respektive warum es in den nicht aktualisierten Punktetabellen keinen Hinweis gab. Zumindest der Umstand, dass es einen Portest gab, ohne Hinweis auf Namen, wäre eine nützliche information gewesen und hätte verhindert, dass Menschen glaubten, dass hier Schlamperei im Spiel sei. So hat auch motorline.cc-Kolumnist Peter Klein im Motorline-Forum „Meeting Point“ eine süffisant formulierte Rüge gepostet. Angesichts der Aufbruchstimmung rund um den neuen ORM-Promotor, der auch mehr Transparenz versprochen hat, wäre dies nun ein guter Anlass, um künftig auch solche Infos an adäquater Stelle weiterzugeben...