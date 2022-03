ORM Rebenland Rallye 2022: Es geht los!

Wie prognostiziert glänzt das Rebenland rund um Leutschach an der Weinstraße unter der momentan gerade durchbrechenden Frühlingssonne. Das heißt, heute Nachmittag bietet die Südsteiermark den besten Rallye-Piloten Österreichs wohl eine gebührende Kulisse für deren Start in den Auftakt zur heimischen Staatsmeisterschaft. Um 13.30 Uhr wird auf dem Hauptplatz in Leutschach der regierende Champion, der Oberösterreicher Simon Wagner, mit Startnummer 1 auf seinem Skoda Fabia Rally2 evo ins Abenteuer Rebenland-Rallye 2022 geschickt. Insgesamt haben 65 Teams die administrative und technische Abnahme der Austrian Motorsport Federation (AMF) hinter sich gebracht und sind somit zum Start berechtigt.



Die in zahlreicher Schar erwarteten Fans dürfen sich somit heute und morgen zu Recht auf ein PS-Spektakel der Sonderklasse freuen.



Riesengroß ist auch das Medieninteresse, fast 70 Journalisten/Fotografen aus sieben Nationen (Österreich, Ungarn, Slowenien, Italien, Schweiz, Deutschland und Tschechien) haben sich akkreditiert. Die führenden Tageszeitungen Österreichs sind mit ihren Motorsportexperten direkt vor Ort vertreten.



Die Rebenland Rallye 2022 zählt zur FIA Central European Zone zum Mitropa Rally Cup, als erster Saisonlauf zur heimischen Rallye-Staatsmeisterschaft, zum Historischen Cup und zu den Rallye Cups der AMF.