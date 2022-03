Die heurige Saison in der Rallye Staatsmeisterschaft begann für den Niederösterreicher Christoph Zellhofer mit seiner deutschen Co-Pilotin Alessandra Baumann sehr viel versprechend. Die Beiden konnten ihre vor der Rebenland Rallye getätigten Zielvorstellungen zu 100 Prozent erfüllen. Der siebente Platz in der Gesamtwertung ist mit dem ZMX Prototypen aller Ehren wert, man konnte damit auch die Klasse 8 gewinnen und belegte in der Zwischenwertung des Rallye Cups der Austrian Motorsport Federation (AMF) den zweiten Platz.



Dementsprechend positiv war auch die Bilanz von Christoph Zellhofer:“ Die Rallye war durchaus nicht leicht zu fahren. Es war nämlich durch den vielen Schotter auf der Strecke keine Asphaltrallye mehr und so musste man höllisch aufpassen, um in dieser Kurvenorgie nicht irgendwo von der Strecke zu rutschen. Damit war unsere Taktik so angelegt, am Beginn der Rallye eher vorsichtig unterwegs zu sein und dann im Verlaufe der nächsten Sonderprüfungen sich langsam, aber sicher nach vorzuarbeiten. Dies ist uns auch erfolgreich gelungen. Einzig auf der Sonderprüfung 14 hatte ich bei einem Dreher besonders viel Glück, um nicht im Wald zu landen.“



Als sichere Bank erwies sich der SUZUKI SWIFT ZMX der vom ZM-Racing Team bestens vorbereitet und während der Rallye auch immer von der zuständigen Mechaniker Crew auf einem Top-Level gehalten wurde.



Auch Teamchef Max Zellhofer zollte seinem Sohn Christoph und seiner Beifahrerin höchstes Lob:“ Das war ein sehr guter Saisonbeginn, damit kann durchaus zufrieden sein. Unser nächstes Ziel im Sommer ist es, den SUZUKI SWIFT technisch weiterzu- entwickeln und damit auch noch sportlich eine Stufe höher zu kommen.“



Der nächste Start von Christoph Zellhofer und Co-Pilotin Alessandra Baumann erfolgt anlässlich der Lavanttaler Rallye am 8/9. April 2022 im Raum Wolfsberg in Kärnten.