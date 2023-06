Offizielles Werksprogramm: Ford startet bei der Rallye Dakar 2024

Ford wird bei der Rallye Dakar 2024 erstmals mit einem Werksprogramm an den Start gehen. Zum Einsatz wird ein Ranger nach T1+ Reglement kommen. Um das Dakar-Programm kümmert sich eine Kollaboration zwischen Neil-Woolridge-Motorsport (NWM) in Südafrika und M-Sport.



Vorgesehen ist ein "mehrjähriges" Programm. 2024 wird mit dem existierenden Ranger gefahren, der von NWM gebaut ist und einen 3,5 Liter Motor hat. Für 2025 wird dann ein komplett neuer Ranger von Ford Performance, M-Sport und NWM entwickelt werden.



"Wir wollten schon lange bei der Rallye Dakar antreten, einem der ultimativen Offroad-Events der Welt", bekräftigt Ford-Motorsportchef Mark Rushbrook. "Allerdings dürfen wir die Größe der Aufgabe, die vor uns liegt, keinesfalls unterschätzen."



"Vor allem müssen wir mit unserem Ranger T1+ zunächst ins Ziel kommen und viel lernen. Dabei wird uns die Expertise unserer Partner M-Sport und NWM sehr helfen. Gemeinsam können wir in den Sanddünen der Arabischen Halbinsel viel erreichen."



In diesem Jahr setzen Ford Performance, M-Sport und NWM mehrere Entwicklungsphasen sowie ein ausgiebiges Testprogramm für den Ranger T1+ um. Das Fahrzeug basiert auf der soeben abgelösten Generation des Ranger mit dem 3,5 Liter großen Benzinmotor.



Als Testeinsätze für die Dakar sind im Juli die Baja Aragon und im Oktober die Rallye Marokko vorgesehen. Wie viele Fahrzeuge im kommenden Januar bei der Dakar an den Start gehen werden, wurde noch nicht verkündet. Auch die Fahrer sind noch nicht bekannt.



"Bei unserem ersten Dakar-Abenteuer im nächsten Jahr wollen wir vor allem verstehen, wie wir uns in der Zukunft aufstellen müssen", betont Rushbrook. Denn zum ersten Mal überhaupt wird Ford ein Werksprogramm an den Start bringen.



Der Fokus liegt nämlich auf der Dakar im Januar 2025. Ford Performance und M-Sport entwickeln bereits einen komplett neuen Ranger Raptor. Auch dieses Fahrzeug wird nach dem T1+ Reglement aufgebaut.



M-Sport-Chef Malcolm Wilson liebäugelt schon länger mit einem Dakar-Programm. Nun wurden die Weichen gestellt. "Die Rallye Dakar gehört ohne Zweifel zu den Höhepunkten aller Offroad-Wettbewerbe weltweit", sagt Wilson. Er besuchte die Veranstaltung im vergangenen Januar.



"Wir haben mit Ford über viele Jahre große Erfolge in der Rallye-Weltmeisterschaft erzielt. Jetzt können wir es kaum erwarten, mit derselben Energie, Konzentration und Motivation den Dakar-Einsatz des Ranger anzugehen."