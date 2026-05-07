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Ogier sieht alten Hunger Ott Tänak bleibt der Rallye-WM weiterhin verbunden
Massimo Bettiol/Getty Images

Ott Tänak testet Toyotas 2027er WRC: Ogier sieht den alten Hunger

Ott Tänak hat den WRC-Zirkus verlassen, fährt aber längst wieder Toyota - Der Este testete den 2027er-Prototypen bereits zweimal - Ogier glaubt: Der Hunger ist zurück

Ott Tänak hat sich zwar am Ende der Saison 2025 aus der Rallye-Weltmeisterschaft verabschiedet, doch dem Sport ist er weiterhin treu geblieben. Toyota hat sich seine Dienste gesichert. 2019 wurde der Este mit der japanischen Marke Weltmeister.

Tänak übernimmt dabei die Rolle eines Testfahrers und steht zugleich Fahrern wie Takamoto Katsuta beratend zur Seite. Das war für den Japaner ein wichtiger Beitrag zu seinen Erfolgen zu Beginn der WRC-Saison 2026.

Tänak selbst gibt derweil weiterhin Gas. Er testete bereits zweimal den Toyota-Prototypen für das ab 2027 geltende neue Reglement. Er fuhr das Auto sowohl auf Asphalt als auch auf Schotter, zuletzt in Spanien.

Seine Rückkehr zu Toyota hat viele Spekulationen ausgelöst, dass er im nächsten Jahr in den Wettbewerb zurückkehren könnte, sofern ein Cockpit im Team frei werden sollte.

Sebastien Ogier ist mit 42 Jahren nicht nur der aktuell älteste Toyota-Fahrer, sondern bestreitet auch nicht mehr alle Rallyes einer Saison. Den neuen Prototypen für 2027 hat der neunmalige Weltmeister auch noch nicht getestet.

"Wir wussten natürlich schon eine Weile davon [dass Tänak das Auto testet], aber ich glaube", meint Ogier, "Ott hat immer noch etwas Hunger und sicher den Wunsch, noch etwas mehr zu fahren. Er wird es euch besser sagen können als ich."

"Ich glaube, wie wir Ende des vergangenen Jahres bereits gesagt haben, war er dort, wo er war, offensichtlich nicht glücklich. Manchmal kann eine Auszeit helfen. Jetzt fängt er an, unser Auto zu testen."

"Ich bin sicher, dass es nach Monaten ohne Fahren wieder Spaß macht. Das Feedback von Ott ist immer interessant, davon bin ich überzeugt", so Ogier. "Gleichzeitig habe ich dieses Auto noch nicht getestet."

"Ich bin mir auch nicht sicher, ob das bald passieren wird. Da wir einen vollen Kalender haben, ist es vielleicht gut so für die aktuellen Fahrer des Teams. Denn wenn es niemand gibt, der diese Aufgabe übernimmt, würde der Kalender sehr intensiv werden."

Ogiers WRC-Zukunft über die laufende Saison hinaus ist bislang ungeklärt. Der Franzose feierte zuletzt auf den kanarischen Inseln seinen ersten Saisonsieg.

Motorsport-Total.com

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