Oliver Solberg hofft, in den kommenden Wochen mehr Gewissheit über seine Zukunft in der Rallye-Weltmeisterschaft zu haben. Der frisch gebackene WRC2-Champion gilt derzeit als Topfavorit für ein Toyota-Cockpit ab 2026, nachdem Kalle Rovanperä seinen Abschied aus der Serie bekannt gegeben hat.



Der zweifache Weltmeister Rovanperä wird die WRC am Ende der Saison verlassen, um eine Karriere im Rundstreckensport zu beginnen. Damit entsteht bei Toyota eine freie Position im Fahreraufgebot für das kommende Jahr.



Solberg hat sich mit starken Leistungen in dieser Saison als logischer Nachfolger ins Gespräch gebracht. Bei einem einmaligen Einsatz in einem Toyota GR Yaris Rally1 feierte der Sohn des Weltmeisters von 2003, Petter Solberg, in Estland seinen ersten Gesamtsieg in der WRC. Zusätzlich sicherte er sich in einem von Printsport eingesetzten GR Yaris Rally2 den Titel in der WRC2-Kategorie.



Solberg von Rovanperäs Entscheidung überrascht



Noch steht für Solberg nicht fest, wie es 2026 für ihn weitergeht. Der 24-jährige Schwede bestätigte jedoch, dass er bereits Gespräche mit verschiedenen Teams geführt hat. "Ich weiß es ehrlich gesagt selbst noch nicht. Mein Ziel und mein Traum sind aber ganz klar ein Vollzeit-Cockpit", sagte er. "Ich habe mit vielen Teams gesprochen und halte mir alle Möglichkeiten offen. Es war ein fantastisches Jahr, das beste meines Lebens, und ich sehe sehr positiv in die Zukunft. In den nächsten Wochen hoffe ich auf mehr Klarheit."



Überrascht zeigte sich Solberg von der Entscheidung Rovanperäs, die WRC zu verlassen. "Ich war wirklich überrascht. Dass er irgendwann pausiert, war nicht unerwartet, aber dass er jetzt aufhört, schon. Andererseits: Warum nicht? Er ist erst 25, kann später jederzeit zurückkommen. In zehn Jahren hätte er aber keine Chance mehr, in die Formel 1 zu wechseln."



Hyundai setzt auf Kontinuität für 2026



Auch bei Hyundai laufen die Planungen für die Zukunft. Teamchef Cyril Abiteboul hat deutlich gemacht, dass er das aktuelle Fahrertrio mit Thierry Neuville, Ott Tänak und Adrien Fourmaux beibehalten möchte. Zwar war in den vergangenen Monaten unklar, ob Hyundai über 2026 hinaus in der WRC aktiv bleiben wird, doch das Engagement für die kommende Saison gilt als gesichert.



Neuville plant, seine lange Karriere bei Hyundai fortzusetzen, während Fourmaux eine Vertragsverlängerung als wahrscheinlichste Option bezeichnet hat. Tänak hält sich zu seinen Zukunftsplänen bislang bedeckt.



Abiteboul betonte, dass es wichtig sei, den Fahrern das Vertrauen zu geben, dass Hyundai weiterhin voll hinter dem WRC-Programm steht - trotz der parallelen Aktivitäten im Langstreckensport unter der Marke Genesis. Die Ernennung des ehemaligen FIA-Managers Andrew Wheatley zum neuen Sportdirektor für das WRC-Programm soll diesen Kurs zusätzlich untermauern.