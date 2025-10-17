RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Oliver Solberg vor WRC-Aufstieg Oliver Solberg hofft auf eine Rückkehr in die Top-Klasse der WRC
Toyota Gazoo Racing

Wird Solberg Toyotas neuer Hoffnungsträger?

Oliver Solberg gilt als Favorit auf ein Toyota-Cockpit für 2026: Nach seinem WRC2-Titel spricht er offen über Hoffnungen, Gespräche und seine Zukunft

Oliver Solberg hofft, in den kommenden Wochen mehr Gewissheit über seine Zukunft in der Rallye-Weltmeisterschaft zu haben. Der frisch gebackene WRC2-Champion gilt derzeit als Topfavorit für ein Toyota-Cockpit ab 2026, nachdem Kalle Rovanperä seinen Abschied aus der Serie bekannt gegeben hat.

Der zweifache Weltmeister Rovanperä wird die WRC am Ende der Saison verlassen, um eine Karriere im Rundstreckensport zu beginnen. Damit entsteht bei Toyota eine freie Position im Fahreraufgebot für das kommende Jahr.

Solberg hat sich mit starken Leistungen in dieser Saison als logischer Nachfolger ins Gespräch gebracht. Bei einem einmaligen Einsatz in einem Toyota GR Yaris Rally1 feierte der Sohn des Weltmeisters von 2003, Petter Solberg, in Estland seinen ersten Gesamtsieg in der WRC. Zusätzlich sicherte er sich in einem von Printsport eingesetzten GR Yaris Rally2 den Titel in der WRC2-Kategorie.

Solberg von Rovanperäs Entscheidung überrascht

Noch steht für Solberg nicht fest, wie es 2026 für ihn weitergeht. Der 24-jährige Schwede bestätigte jedoch, dass er bereits Gespräche mit verschiedenen Teams geführt hat. "Ich weiß es ehrlich gesagt selbst noch nicht. Mein Ziel und mein Traum sind aber ganz klar ein Vollzeit-Cockpit", sagte er. "Ich habe mit vielen Teams gesprochen und halte mir alle Möglichkeiten offen. Es war ein fantastisches Jahr, das beste meines Lebens, und ich sehe sehr positiv in die Zukunft. In den nächsten Wochen hoffe ich auf mehr Klarheit."

Überrascht zeigte sich Solberg von der Entscheidung Rovanperäs, die WRC zu verlassen. "Ich war wirklich überrascht. Dass er irgendwann pausiert, war nicht unerwartet, aber dass er jetzt aufhört, schon. Andererseits: Warum nicht? Er ist erst 25, kann später jederzeit zurückkommen. In zehn Jahren hätte er aber keine Chance mehr, in die Formel 1 zu wechseln."

Hyundai setzt auf Kontinuität für 2026

Auch bei Hyundai laufen die Planungen für die Zukunft. Teamchef Cyril Abiteboul hat deutlich gemacht, dass er das aktuelle Fahrertrio mit Thierry Neuville, Ott Tänak und Adrien Fourmaux beibehalten möchte. Zwar war in den vergangenen Monaten unklar, ob Hyundai über 2026 hinaus in der WRC aktiv bleiben wird, doch das Engagement für die kommende Saison gilt als gesichert.

Neuville plant, seine lange Karriere bei Hyundai fortzusetzen, während Fourmaux eine Vertragsverlängerung als wahrscheinlichste Option bezeichnet hat. Tänak hält sich zu seinen Zukunftsplänen bislang bedeckt.

Abiteboul betonte, dass es wichtig sei, den Fahrern das Vertrauen zu geben, dass Hyundai weiterhin voll hinter dem WRC-Programm steht - trotz der parallelen Aktivitäten im Langstreckensport unter der Marke Genesis. Die Ernennung des ehemaligen FIA-Managers Andrew Wheatley zum neuen Sportdirektor für das WRC-Programm soll diesen Kurs zusätzlich untermauern.

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

WRC2-Champion Oliver Solberg

Kommt jetzt das Rally1-Comeback?

Oliver Solberg krönt seine Saison mit dem WRC2-Titel und spricht über seine Chancen auf ein Rally1-Cockpit 2026

WRC-Größen beeindruckt

"Oliver Solberg ist bereit für Rally1"

Rückkehr mit Paukenschlag: Oliver Solbergs Sieg in Estland sorgt für Begeisterung im gesamten Servicepark der Rallye-Weltmeisterschaft

WRC Rallye Estland: Bericht

Sensationeller Premierensieg für Oliver Solberg

Ein Anruf, zwei Testtage und ein Traum: Oliver Solberg brilliert bei der Rallye Estland 2025, siegt erstmal in der WRC und sorgt für einen Toyota-Meilenstein. Schwarz/Ettel auf Platz elf der WRC2.

WRC Rallye Estland: Nach SP12

Oliver Solberg fast unschlagbar

Oliver Solberg baut bei der Rallye Estland seine Führung weiter aus: Drei WP-Siege am Samstagvormittag und ein starker Auftritt trotz kleiner Fehler

News aus anderen Motorline-Channels:

Back to the Roots

Toyota Land Cruiser im Familienautostest

Im Grunde war der Toyota Land Cruiser immer da. Nun ist er aber wieder so wie früher: weniger luxuriös – dafür praktisch, robust und leistbar. Ideal für abenteuerlustige Familien.

Der etwas andere Geburtstag

Zum 80er: Kia Pride mit E-Antrieb

Kia wird heuer 80 Jahre alt. Und man feiert dies mit einem zum Stromer umgebauten Kleinwagen. Der ursprünglich eigentlich kein Kia war.

Vorstellung: Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi-Flaggschiff kehrt zurück

Outlander, die vierte Generation: Ab Februar bzw. März 2025 steht er in den heimischen Schauräumen. Die neueste Plug-in-Hybrid-Technologie bietet eine 22,7-kWh-Batterie und 302 PS Systemleistung.

MotoGP-Starterfeld 2026 fix

Könnte es trotzdem noch Überraschungen geben?

Mit der Bekanntgabe des Aufstiegs von Diogo Moreira ist das MotoGP-Starterfeld für 2026 vollständig - Wir klären, ob es trotzdem noch Änderungen geben könnte

Weitere Artikel:

Good News vom MCL68

Neue ARC-Rallye Ende Februar geplant

Im Rahmen der Fahrerpräsentation der Herbstrallye kündigte ARC-Obmann Georg Gschwandner eine neue ARC-Rallye für Ende Februar an.

ARC, Herbstrallye: Bericht Baumschlager

Dritter Platz beim Saisonfinale!

Mit Platz 3 bei der 28. Herbst Rallye im Waldviertel und dem Gesamtsieg in der Jahreswertung der Austrian Rallye Trophy endete die Saison für Raimund Baumschlager / Thomas Zeltner in Niederösterreich besonders erfreulich. 

ARC, Herbstrallye: Fotos Shakedown

Die besten Bilder vom Herbstrallye-Shakedown

In Zaingrub und Wolfsbach wurden am Donnerstag noch einmal Shakedown-Tests abgehalten - motorline.cc-Fotograf Daniel Fessl war bei beiden und präsentiert seine besten Bilder.

WRC, Rallye Zentraleuropa: Tag 1

Ogier übernimmt frühe Führung

WM-Leader Sebastien Ogier hat den besten Start in die Rallye Zentraleuropa erwischt - Kalle Rovanperä ist seinem Titelrivalen direkt auf den Fersen. Gaßner/Gaßner auf P3 der RC3, Gaßner/Vrga auf P10/RC3.

Wechsel zum alten Rally1-Modell

Ott Tänak überrascht mit Auto-Wechsel

Hyundai kämpft mit seinem neuen Auto, Ott Tänak um den Titel: Der Este setzt nun auf das Modell, das ihm mehr Vertrauen gibt