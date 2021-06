Opel Corsa-e Rally bei der Rallye du Touquet

Der Opel Corsa-e Rally hinterließ während der insgesamt 131 WP-Kilometer auf den anspruchsvollen Pisten an der Nordwestküste Frankreichs einen guten Eindruck. Heißt: Der Stromer aus Rüsselsheim ist bereit für den Auftakt des ADAC Opel e-Rally Cup am 11./12. Juni im Rahmen der ADAC Rallye Stemweder Berg. Insgesamt 14 Fahrzeuge mit Teams aus fünf Nationen werden zum Start des weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokals erwartet.



Opels Motorsport-Direktor Jörg Schrott war sehr zufrieden: "Dieser erste Auftritt bei einer offiziellen Rallye war ein Meilenstein in diesem Projekt. Der Corsa-e Rally hat in Frankreich eine rundum überzeugende Premiere abgeliefert. Wir hatten an beiden Tagen nicht ein technisches Problem. Das Auto hat auch viel Interesse geweckt - bei den Vertretern des französischen Verbands FFSA, bei den anderen Teams im Service-Park und den anwesenden Medienvertretern. Wir sind 'ready to race' und freuen uns auf den Saisonstart des ADAC Opel e-Rally Cup in zwei Wochen bei der ADAC Rallye Stemweder Berg."