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Opel Motorsport 2026
Foto: ADAC Opel Rally Junior Team

Opel bringt Bewegung in den Rallyesport

Neues Cup-Fahrzeug, attraktiver Kalender, starkes Junior-Team: Opel bringt Bewegung in den internationalen Rallyesport

Mit dem ADAC Opel GSE Rally Cup schlagen die Partner Opel und ADAC ein neues Kapitel im elektrischen Rallyesport auf. Im sechsten Jahr des weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokals löst der neue Opel Mokka GSE Rally den Corsa Rally Electric als Wettbewerbsfahrzeug ab. Mit einer Leistung von bis zu 207 kW (281 PS) und einem satten Drehmoment von 345 Newtonmeter ist der neue Kundensportrenner mehr als doppelt so stark wie sein Vorgänger und wird sich in Bezug auf die Performance im Bereich eines Rally4-Fahrzeugs bewegen.

Doch nicht nur das Wettbewerbsfahrzeug ist neu. Auch die Ladeinfrastruktur im ADAC Opel GSE Rally Cup setzt neue Maßstäbe. Statt den Grün-Strom vom öffentlichen Netz abzuzapfen, kommen in dieser Saison Batteriespeicher zum Einsatz, die von Elektro-Trucks dort platziert werden, wo sie gebraucht werden. So wird das Laden an verschiedenen Orten zwischen den Wertungsprüfungen möglich und garantiert damit noch mehr Wettbewerbskilometer für die Teilnehmer.

Der Terminkalender des ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 lässt an Attraktivität und Abwechslung nichts zu wünschen übrig. Sieben Wertungsläufe in sechs europäischen Ländern (Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien, Frankreich und Italien) stehen auf dem Programm. Zu den Highlights des anspruchsvollen Kalenders zählt zweifellos der erste Auftritt der Mokka GSE Rally bei der traditionsreichen Rallye Sanremo im Oktober.

Das Teilnehmerfeld des ADAC Opel GSE Rally Cup ist internationaler denn je. Fahrer und Teams aus neun Nationen, darunter erstmals auch Italien und Großbritannien, stehen in der Startliste für den Saisonstart am 29./30. Mai im Rahmen der ELE Rally rund um das niederländische Eindhoven.

Allen Teilnehmern gemein ist das große Ziel, sich mit Top-Leistungen im Elektro-Cup für den Aufstieg ins ADAC Opel Rally Junior Team zu qualifizieren. In der Junior European Rally Championship (JERC) können sich die Top-Talente dann im von Opel Motorsport-Partner Stohl Racing eingesetzten Werks-Opel Corsa Rally4 mit den besten Nachwuchsfahrern des Kontinents messen. Dieses bereits seit der Saison 2014 laufende Förderprogramm von ADAC und Opel ist einzigartig in der Rallye-Welt. Sechs Junior-Europameistertitel (2015 bis 2018 sowie 2022 und 2025) sprechen für das erfolgreiche Nachwuchsförderprogramm von Opel Motorsport.

Starkes deutschsprachiges Trio im Opel Corsa Rally4

Die Stimmigkeit der Talentförderung von Opel zeigt sich im Line-up des ADAC Opel Rally Junior Teams für die JERC 2026, die am 22. Mai in Schweden startet. Mit Tom Heindrichs, Timo Schulz und Claire Schönborn steuern drei Talente die Werks-Corsa Rally4, die in der Vergangenheit im ADAC Opel Electric Rally Cup für Aufsehen sorgten.

Tom Heindrichs (22) ist im deutschsprachigen Teil Belgiens geboren und aufgewachsen. Im vergangenen Oktober sicherte sich der Bruder von Ex-Rallye-Weltmeister Thierry Neuville in einem dramatischen Saisonfinale bei der Central European Rally den Titel im ADAC Opel Electric Rally Cup. Als Lohn für die starke Leistung wird Heindrichs versuchen, in die Fußstapfen des amtierenden Junior-Europameisters Calle Carlberg zu treten. Der Schwede hatte 2023 den Titelgewinn im ADAC Opel Electric Rally Cup gefeiert und sich im vergangenen Jahr im Opel-Werksteam gegen die europäische Junior-Elite durchgesetzt.

Sein Vorgänger als Elektro-Champion, Timo Schulz (26), geht in diesem Jahr in seine dritte Saison im ADAC Opel Rally Junior Team. In der Saison 2023 hatte der Saarländer im Corsa Rally4 mit den Klassensiegen bei der zur JERC zählenden Barum Czech Rally Zlìn sowie der Central European Rally sein enormes Potenzial aufgezeigt.

Claire Schönborn (26) startete ihre Karriere als Rennfahrerin im Bergrennsport. Als erste Frau und jüngste Teilnehmerin aller Zeiten gewann die Hunsrückerin 2024 den Titel im KW Berg-Cup. Im selben Jahr bestritt sie im Zuge eines Gaststarts im ADAC Opel Electric Rally Cup bei der ADAC Rallye Stemweder Berg ihre erste Rallye. Das überzeugende Debüt war der Startschuss für einen kometenhaften Aufstieg. Gegen starke internationale Konkurrenz gewann Schönborn das „Beyond Rally“-Programm des WM-Promoters und sicherte sich damit eine komplette Saison in der Junior-Weltmeisterschaft. In dieser Saison wird sie im ADAC Opel Rally Junior Team mit Unterstützung von Manfred Stohl und seiner erfahrenen Crew die nächsten Schritte in ihrer fahrerischen Entwicklung gehen.

Wie Timo Schulz wird auch Claire Schönborn parallel zu ihren JERC-Einsätzen im ADAC Opel GSE Rally Cup an den Start gehen. Das Handling der Terminüberschneidung zwischen Cup und JERC im August (ADAC Saarland-Pfalz Rally und Barum Czech Rally Zlín) wird durch den aktuellen Saisonverlauf bestimmt.

„Wir stehen vor einer Rallye-Saison, die es in vielerlei Hinsicht in sich hat“, sagt Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott. „Der ADAC Opel GSE Rally Cup wird mit dem Mokka GSE Rally, einer revolutionären neuen Ladeinfrastruktur und einem attraktiven Terminkalender neue Maßstäbe im elektrischen Rallyesport setzen. Und mit unserem starken JERC-Fahrertrio wird das ADAC Opel Rally Junior Team zweifellos auch in dieser Saison eine Hauptrolle in der Junior-Europameisterschaft spielen, in der Opel mit sechs Fahrertiteln seit 2015 für Furore gesorgt hat. Wir alle freuen uns auf eine spannende Saison.“

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