Osterrallye: Bericht Mayer

Gelungener Test von Daniel Mayer am Karsamstag in Deutschland: Mit seiner deutschen Co-Pilotin Alessandra Baumann belegte der junge Niederösterreicher mit seinem Citroen C3 Rally2 bei der ADAC Oster-Rallye Tiefenbach in der Nähe von Passau nach sechs Sonderprüfungen hinter J. Cerny/O. Krajca (CZE/Skoda Fabia R5) und D. Dinkl/J. Kastl (D/Ford Fiesta Rally 2) Rang 3, und holte damit sein erstes Podium im neuen Jahr.

Die Veranstaltung war mit insgesamt 108 Nennungen, davon 10 RC2 Fahrzeugen, sowohl quantitativ, als auch qualitiv, stark besetzt.



Für Mayer war es nicht nur ein guter Start in die neue Saison, sondern auch ein idealer Test für den Startschuss des Alpe Adria Cups 2024, der nächstes Wochenende mit der Quattro River Rally in Kroatien erfolgt.



Daniel Mayer: „Wir haben die Oster-Rallye als absoluten Test angesehen. Das es dann schlussendlich auch noch zu einem Platz am Podium gereicht hat, freut uns natürlich doppelt. Bis auf ein kleines Problem mit der Wasserpumpe und einem schleichenden Plattfuß, den wir aber schnell bemerkt haben, ist das Auto perfekt gelaufen. Die Rallye hat mir sehr gut gefallen, größtenteils waren die Prüfungen sehr, sehr schnell.“



Und wie siehts nächstes Wochenende aus?



Daniel Mayer: „Ich bin zwar letztes Jahr dort schon gefahren. Doch die Streckenführung ist heuer ganz anders. Teile davon sind auch beim WM-Lauf in zwei Wochen dabei. Deshalb ist das Starterfeld auch sehr prominent. Wir werden aber alles versuchen, um uns bestmöglichst zu verkaufen. Immerhin bin ich ja Titelverteidiger im Alpe Adria Cup.“