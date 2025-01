"Einfacher" und "leichter zu fahren": Ott Tänak freut sich über das Aus des Elektromotors in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Nachdem die Rally1-Autos von 2022 bis 2024 mit einem Hybridsystem ausgestattet waren, strich der Automobil-Weltverband (FIA) die Elektro-Komponente für die Saison 2025 aus dem Reglement. Die Rallye-1-Autos sind nun etwas langsamer, weil die Leistung fehlt, gleichzeitig wird Gewicht gespart, weil keine Batterie mitgeschleppt werden muss.



Die Fahrer verzichten auf 130 Pferdestärken, die der Elektromotor lieferte. Der 1,6-Liter-Turbomotor hat aber auch alleine genug Dampf auf der Kette, um für spannendes Racing zu sorgen. 87 Kilogramm wurden vom Auto genommen, was die Rally1-Boliden nicht nur leichter, sondern auch agiler macht. Die abgespeckten Rally1-Autos werden bei der Rallye Monte Carlo vom 23. bis 26. Januar 2025 erstmals im Wettbewerb eingesetzt.



Natürlich wurden die Toyotas, Hyundais und Fords im Vorfeld der Saison ausgiebig ohne Elektromotor getestet, um wichtige Daten für die Saison 2025 zu sammeln. Auch die neuen Reifen von Hankook wurden einem Härtetest unterzogen. Tänak über seine Erfahrungen: "So muss ein Rallyeauto sein. Es war eine große Aufgabe, das Auto an die Regeländerungen anzupassen."



"Das Konzept des Rallyeautos ist jetzt viel einfacher", fährt der Weltmeister von 2019 fort. "Früher gab es viele Strategien und wir mussten den Hybrid ausreizen. Wir mussten entscheiden, wie und wann wir die Leistung nutzen und das in unserem Aufschrieb festhalten. Jetzt sind wir wieder bei den Wurzeln, so wie es vor ein paar Jahren war."



"Es ist viel einfacher", fährt Tänak fort. "Es ist auch einfacher, das Auto zu fahren. Vom Fahrverhalten her ist es so, wie ein Rallyeauto sein sollte. Das Auto ist wieder leichter, was im Motorsport immer gut ist. Gewicht ist alles und wenn das Fahrzeug leichter ist, kann man mehr damit spielen, was positiv ist. Wir haben einen Millimeter am Ladedruckbegrenzer verloren, was nicht positiv ist, weil wir weniger Leistung haben. Insgesamt ist das Konzept aber nicht so schlecht."



Vor dem Saisonstart 2025 gibt es dennoch einige Fragezeichen, auch weil die neuen Hankook-Reifen eine Rolle spielen werden. Doch Tänak weiß die Regeländerungen schon jetzt zu schätzen: "Wir fühlen uns viel wohler als im vergangenen Jahr. Wir kennen das Auto und das Team ist viel besser vorbereitet als vor einem Jahr. Ich fühle mich gut im Auto und hatte Ende vergangenen Jahres viel Selbstvertrauen auf Asphalt."



Ohne Elektromotor will Tänak die Rallye Monte Carlo etwas mehr genießen als in den vergangenen Jahren. "Mit dem Hybrid war es sehr anspruchsvoll, aber ich habe über die Jahre auch immer die Teams gewechselt. Ich hatte also jedes Jahr ein neues Auto bei einem neuen Team, deshalb war der Start immer eine große Herausforderung für mich. Dieses Jahr komme ich mit einem Auto, das ich kenne und das ich in der Vergangenheit gelernt habe. Das hilft sehr."