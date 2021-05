Statt eines überlegenen Sieges nahm Hyundai-Pilot Ott Täank nach seinem Unfall am Samstag nur fünf Punkte aus der Powerstage von der Rallye Portugal, vierter Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2021, mit. Und doch blickt der Este recht zufrieden auf die erste Schotterrallye der WRC-Saison 2021 zurück.



"Unsere Pace ist definitiv besser. Das ist das Positive", hält Tänak fest. "Daran haben eine Menge Leute lange und hart gearbeitet." Der Hyundai-Pilot war in Portugal der schnellste Fahrer, was sogar Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala anerkennen musste. Bestzeiten bei acht der 20 Wertungsprüfungen bestätigen diese Meinung.



Doch, auch das hielt Latvala zurecht fest, Pokale gibt es erst im Ziel. Und da ging Tänak leer aus, nachdem er bei der 14. WP mit seinem Auto angeschlagen und dabei die rechte Hinterradaufhängung zerstört hatte.



So ärgerlich der Unfall aus Sicht von Tänak und Hyundai war, so zuversichtlich stimmt den Esten doch die Performance auf Schotter, die er mit der Bestzeit bei der Powerstage noch einmal untermauerte. "In der Powerstage wieder das Tempo von gestern zeigen zu können, war ein gutes Gefühl", sagt Tänak. "Seit Samstagmorgen hat es sich wieder wie früher angefühlt. Es wird."



"Das war unsere erste Schotterrallye seit langer Zeit. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung im Auto, lerne immer noch dazu", sagt Tänak, für den Portugal in der Tat erst die fünfte Schotterrallye im Hyundai i20 WRC war.



Doch Tänak scheint nun eine Abstimmung für das Auto gefunden zu haben, mit der er sich hundertprozentig wohlfühlt. "Hoffentlich sind bekommen wir jetzt öfter alles zusammen. Das gibt mir jetzt ein Gefühl der Vorfreude auf den Rest der Saison", sagt Tänak. "Wir haben hart gearbeitet, also erwarten wir auch Ergebnisse."