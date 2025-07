Porsche-Einsatz bei der Heimrallye

Kevin Raith ist längst kein Unbekannter im Rallyesport - im Gegenteil: Der 31-jährige Weizer gilt als Naturtalent, hat in den heimischen ORM-Rallyes dreimal als Vierter nur knapp das Podium verpasst, im Vorjahr belegte er bei seiner Heimrallye Platz fünf. Zuletzt setzte Raith bei seinen Einsätzen stets auf einen Ford Fiesta Rally2. Doch diesmal ist es anders…



Kevin Raith wird bei der kommenden Rallye Weiz gemeinsam mit Copilot Gerhard Schmiedberger einen Porsche 992 Rally GT zünden, der vom belgischen FS Sport Team eingesetzt wird. Porsche ist für Kevin Raith kein Neuland, auch wenn es sich um ein anderes Modell handelt. Nicht alle wissen, dass sich Kevin Raith im Vorjahr mit einem Porsche 992 GT3 (siehe Foto) zum Berg-Staatsmeister der Kategorie 1 küren konnte und er auch heuer um diesen Titel kämpft. Bislang konnte Raith bei vier von fünf Läufen den Sieg einfahren, lediglich bei einem Lauf gab es ein Technikproblem. Da es jedoch ein Streichresultat gibt, sind die Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung intakt…



Jetzt also belebt Kevin mit seinem Porsche bei seiner Heimrallye die Rallyeszene - wie kam es zu diesem Einsatz? Im Gespräch mit motorline.cc erzählt Kevin Raith: „Es war eigentlich ein Zufall, durch eine Internet-Recherche. Und es hat mir auch Claudia Maier dabei geholfen. Ich habe das im Internet verfolgt - in Belgien und Holland fahren sie schon länger mit diesem Porsche-Modell. Das ist ein ziemlich modernes, hochwertiges Fahrzeug, auch Dani Sordo ist bereits damit gefahren.“



Welche Chancen erhofft sich Kevin mit dem Porsche? „Wir bekommen das Auto am Dienstag geliefert und werden damit am Mittwoch noch einen Test absolvieren. Gegen die Rally2 werden wir wohl keine Chancen haben - super wäre aber ein Ergebnis in den Top 10.“



Bleibt es bei diesem einen Einsatz oder wird Kevin auch bei kommenden Rallyes die Fans mit dem Porsche erfreuen? „Wir bestreiten jetzt einmal dieses Abenteuer und dann werden wir sehen.“



Bleibt nur noch eine Frage offen: Der Porsche 992 Rally GT wird wohl auch ein Ohrenschmaus sein, sprich einen gehörigen „Spruch“ aufweisen, oder? Kevin lacht: „Das auf alle Fälle.“