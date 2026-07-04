Pröglhöf: JERC-Traum geplatzt

Trotz intensiver Sponsorensuche und zahlreicher Gespräche konnte der Niederösterreicher das notwendige Budget nach dem kurzfristigen Wegfall eines geplanten Partners nicht rechtzeitig aufstellen.



Für den 26-jährigen Unternehmer und Rallyefahrer war dabei von Anfang an klar, dass eine Finanzierung nicht allein auf Kosten seines Unternehmens Abocar und seiner Mitarbeiter erfolgen darf.



„Als Unternehmer trage ich Verantwortung. Natürlich hätte ich alles auf eine Karte setzen können, aber das wäre gegenüber meinem Team nicht fair gewesen“, erklärt Pröglhöf.



Ganz aufgeben kommt für den Opel-Werksfahrer dennoch nicht infrage. Dank der Unterstützung treuer Partner wird 2026 zumindest ein Teil des ursprünglich geplanten Programms Realität.



Der aktuelle Kalender umfasst die Rallye Weiz in der Steiermark, die Barum Czech Rally Zlín in Tschechien sowie die OBM 1000 Hügel in Niederösterreich.

„Wir haben in den vergangenen Monaten alles versucht und unzählige Gespräche geführt. Umso dankbarer bin ich allen Partnern, die weiterhin an uns glauben und diese Einsätze möglich machen“, sagt Pröglhöf.



Unterstützt wird er dabei erneut von seiner langjährigen Co-Pilotin Christina Ettel. Gemeinsam konnten sie bereits 2024 den internationalen Opel Electric Cup gewinnen und 2025 in der Europameisterschaft ihr erstes Podium feiern.



Auch wenn weitere Einsätze in der Europameisterschaft vorerst weiter warten müssen, bleibt das Ziel unverändert: sich auf internationaler Bühne zu beweisen und den nächsten Schritt in Richtung europäische Spitze zu machen.



Luca Pröglhöf und Christina Ettel bedanken sich bei allen Partnern, Fans und Unterstützern für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung auf ihrem weiteren Weg.