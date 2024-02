Promotor: Ihre Fragen

Der gemeinnützige ORM Promotor ist derzeit in aller Munde. Zum einen gibt es viele Neuigkeiten und Errungenschaften wie beispielsweise Sponsoren für die Junioren-ORM oder aktuell das brandneue „Rallye4you“-Reglement, mit dem bei den ORM Rallyes auch historische Boliden wie World Rally Cars aus den Garagen geholt und auf die Sonderprüfungen gebracht werden sollen. Zum anderen gibt es aber auch kritische Stimmen - wie zu den vom Promotor in Auftrag gegebenen und auf ORF Sport Plus gesendeten Rallyeberichten oder der von unserem Kolumnisten, dem ehemaligen Rallye-Staatsmeister Achim Mörtl geäußerten Kritik.



All das und noch viel mehr soll in einem für das Wochenende vereinbarten Telefoninterview mit Günther Knobloch (neben Christian Birklbauer und Georg Höfer einer der drei Vertreter des gemeinnützigen ORM Promotors) besprochen werden.



Wir möchten unseren Lesern und Leserinnen, ob Aktive oder interessierte Fans, die Gelegenheit bieten, uns ihre Fragen kurzfristig mitzugeben. Senden Sie diese bitte bis Freitag an redaktion@motorline.cc. Diese Fragen werden dann ohne Namensnennung in Ihrem/Eurem Auftrag gestellt.